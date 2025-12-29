女子プロレス「スターダム」２９日の両国国技館大会で、ワンダー王者の小波（２９）が飯田沙耶（２８）の挑戦を退け初防衛に成功した。

極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ（ヘイト）」に属する小波は、飯田の左腕に狙いを定めて一点集中攻撃を繰り返していく。雪崩式パワースラムで反撃を許すと、ダイビングラリアート、ラリアートを立て続けに浴びて窮地に陥った。達者でな！（キン肉バスター）を切り返してトライアングルランサーに捕獲するも、脱出されて低空ラリアートで吹き飛ばされた。

なおも垂直落下式ブレーンバスターでマットに突き刺された小波だったが、ラリアートをかわして胴締めスリーパーに捕獲。ジャーマンスープレックス、テキーラサンライズで攻勢に転じると、粘る挑戦者の飯田橋でも３カウントは許さない。ハイキック、バズソーキックを頭部に叩き込み、最後は顔面蹴りからのファイナルランサーでギブアップを奪った。

試合後、リング上で「飯田、お前の望んだ正々堂々とやらで私が勝ったけど、お前はどんな気持ちなんだ？」と挑発。「そっちにいないでこっちに来たらどうだよ」と「ＳＴＡＲＳ」への勧誘を受けたが、握手を振り払って敗者にムチを打つと「何寝ぼけたこと言ってんだ、飯田。分からなくもないよ。私の関節技で眠たくなっちゃったんだな。帰れよ！」と悪態をついた。

直後には次期挑戦者としてヘイトの同門・吏南が名乗りをあげた。「次、その白いベルト私に挑戦させてください。いや！ 挑戦させろ、クソ姉貴！」と要求された小波は「お姉さんだろうが！ まあいい。このベルトをかけてやっても私は面白いと思うな」と受諾。「今日、私はこのベルトを初防衛した。どんなヤツが来ようが、この先も来年も防衛し続ける。スターダム、ジ・エンド」と高らかに宣言しリングを下りた。