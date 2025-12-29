雨・留守・再配達問題を一気に解決！【天馬】大容量58L！防水・簡単設置の宅配ボックスがAmazonで販売中！
雨でも安心！屋外対応の防水設計【天馬】防水・簡単設置の宅配ボックスがAmazonで販売中！
置き配の不安はこれでさようなら。積み重ねできて複数の受け取りができる宅配ボックス。取り出しやすいフタ、錆びにくい、防水効果などばっちりな使い勝手の良い置き配ボックス。
投函扉と足を取り付けるだけの簡単組立。投函扉と足を取り付けるだけで完成。大がかりな組み立てはないのでラクラク。
取出し扉下部に南京錠取付用の鍵穴、本体背面にワイヤー取付穴を搭載。鍵穴とワイヤーを通す穴があるので防犯対策ばっちり。
※鍵、ワイヤーは付属しておりません。
IPX2に相当する防滴性。ボックス内の返しと段差により雨水が入りにくい。鍵をかけたままでも投函扉から荷物の受取が可能。
