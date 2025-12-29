楽曲『倍倍FIGHT!』が大バズりした7人組グループ・CANDY TUNEにインタビュー。ヒットにより変化した事、またメンバーが空港で体験した出来事など、“怒濤（どとう）の一年”を振り返りました。

『原宿から世界へ』をコンセプトに2023年にデビューしたCANDY TUNE。彼女たちが歌う応援ソング『倍倍FIGHT!』がSNSを中心にヒットし、TikTokの関連動画の総再生回数は11月時点で38億回を突破しています。（事務所発表）

■南なつ 「もっともっと『倍倍FIGHT! 』を好きになった一年」

『倍倍FIGHT!』は2024年にリリースされたファーストシングルのカップリング曲。リリースから一年以上たった2025年にSNSを中心に大バズりしました。

――皆さんにとって『倍倍FIGHT!』はどんな楽曲ですか？

小川奈々子：『倍倍FIGHT!』で私たちは、すごく大きな一歩を踏み出せた。『倍倍FIGHT!』は皆さんを応援できるような楽曲になっているんですけど、私たち自身も『倍倍FIGHT!』に元気をもらったり背中を押していただいたりしているので、自分たちで歌ってるけど、ファンの方と同じ目線で『倍倍FIGHT!』 を歌っているというか、すごく私たちにとってお守りみたいな曲です。

――『倍倍FIGHT!』の流行により、変わったなっていうところはありますか？

福山梨乃：ライブの時のケータリングのご飯の量が、選べる数が倍の倍の倍になりました！（笑）今まではお弁当いただいたりとか、差し入れのものをいただいたりとかしてたんですけど。最近、作ってくださる方が来てくださったりとか、本当に温かいご飯をたくさんいただいて、こんなことあるんだぐらい規模が大きくなってきて、すごくありがたく楽しくライブをさせていただいてます。

――2025年を振り返ってどんな年でしたか？

南なつ：2025年！？

福山梨乃：振り返ることが多すぎる。

立花琴未：どっからが2025年だっけ？（笑）

桐原美月：この前始まったぐらいの感じ、濃すぎて短く感じます。

南なつ：2025年始まったぐらいに『倍倍FIGHT!』 が火をつき始めたっていう感じで年明けぐらいだったので、まさかリリースして一年以上たった曲がこんなに愛されるって思ってなかった。すごい怒濤（どとう）の一年だし、もっともっと『倍倍FIGHT!』 を好きになった一年でした。

■立花＆村川は空港、小川はカラオケボックス ヒットを実感

SNSなどで『倍倍FIGHT!』を踊る動画が数多く投稿され話題になったCANDY TUNE。メンバーの立花琴未さん（23）と村川緋杏さん（26） は、街中でもヒットの実感を目の当たりにしたそうなんです。

立花琴未：（村川緋杏と）二人で空港を歩いてたんですよ。そしたら、席に座ってる人が『倍倍FIGHT!』 のYouTubeを見てて。しかも、MVというよりメイキングで。

村川緋杏：歩いててパッて目に入って、なんか見たことあるな？ って。ダメなんですけどチラっと、なんか見たことあるなって思ったら、自分たちの衣装で「え！？」って思って。琴未に「メイキング見てるよ！」って。二人で「やばいね」って。「しゃべりかけたい」とか言ってて（笑）

――自分たちのファンの方を見かけてもアピールしには行かないんですか？

小川奈々子：私よくあるのが、ひとりで結構カラオケに行くんですけど。曲を選んでる無音の時に別の部屋から『倍倍FIGHT!』 が聴こえてきて。

CANDY TUNE：えーーーーーー！！！

小川奈々子：「え？」と思って、「うれしい！ 部屋行こうかな？」って。

CANDY TUNE：（笑）

――皆さんお話聞いてるととっても仲良さそうなんですけど。

CANDY TUNE：そんなことないですよ〜今だけですよ〜。

宮野静：普段めっちゃ仲悪いです。

CANDY TUNE：（笑）

――2025年内にやりたいことは？

福山梨乃：みんな一個（やりたいこと）あるんじゃない？ 今年まだできてないけど…

村川緋杏：あーーー！ やってない！

桐原美月：やってない！

福山梨乃：せーの

CANDY TUNE：お泊まり！！！！！！！

南なつ：去年みんなでお泊まりプライベートで行かせていただいて。「この日、絶対みんなで遊ぶからオフにしてください！」って言って、オフを勝ち取ってみんなで旅行に行ったんですけど。今年はありがたいことに全然行けず。遠征で毎日お泊まりみたいな感じではあるんですけど、みんなで同じ部屋に泊まるのをやりたい。

■先輩・FRUITS ZIPPERと同じ舞台へ

――今後、ライブをやりたい会場はありますか？

村川緋杏：いっぱいあります。絶対にみんなでずっと立ちたいって言っているところは日本武道館です。先輩のFRUITS ZIPPERさんが立ってるところを、みんなで見に行かせていただいたんですけど本当に良くて。360度ステージができるじゃないですか、とても魅力的で。それをやりたくて一回違うライブで、私たち360度ステージでミニ武道館の気持ちでやったことがあるぐらいすごく憧れがあるし、歴史的なところなので。私たちも立ちたいなと。もう一つは、FRUITS ZIPPERさんが東京ドームに立たれるので、私たちもね東京ドームいつかは立ちたいなという気持ちはあります。

立花琴未：満場一致です！

CANDY TUNE：頑張ります！

――最後に、来年の目標を色紙に書いてください。

福山梨乃：仲良く武道館に立つ！

村川緋杏：一個達成しちゃってるかも？ “仲良く”

CANDY TUNE：（笑）