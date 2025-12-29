今だからこそ行きたいと思う「南米の旅行先」ランキング！ 2位「ペルー」を抑えた1位は？【2025年調査】
2025年の締めくくりと新年の幕開けを特別な場所で過ごすべく、世界各地の魅力的なスポットに改めて注目が集まっています。一年頑張った自分へのご褒美として、あるいは大切な人と過ごすひとときのために、今この瞬間に「訪れたい」と願う人が多い人気の旅先を集約しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「海外旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、今だからこそ行きたいと思う「南米の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ペルー／60票南米を代表する歴史とロマンの国・ペルー。世界遺産の「マチュピチュ遺跡」や、いまだ謎に包まれた「ナスカの地上絵」など、一生に一度は見たい絶景がそろっています。近年は「美食の国」としても注目されており、新鮮な魚介を使ったセビーチェや伝統的な料理が旅行者を魅了。歴史の神秘に触れながら、豊かな食文化も楽しめる点が、今選ばれる大きな理由となっています。
回答者からは「高度の地域だから今の元気なうちに遺跡の観光や、空気を感じてみたい」（40代女性／東京都）、「遺跡や自然のスケールが大きく、非日常を強く感じられそうだから」（30代女性／石川県）、「ナスカの地上絵を堪能したい。またお料理も独特で美味しそう」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：ブラジル／101票南米最大の面積を誇るブラジルが堂々の1位に選ばれました。世界三大美港の1つであるリオデジャネイロや、圧倒的な迫力を誇るイグアスの滝など、スケールの大きな観光スポットが目白押しです。情熱的なサンバやサッカー、そして大自然のエネルギーを感じられる体験は、ブラジルならではの魅力。その文化的多様性と開放的な雰囲気が、海外旅行への憧れを強く持つ人々から支持を集めています。
