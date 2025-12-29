2025年に開業・リニューアルした横浜のホテルまとめ！ 横浜の歴史とモダンを融合したホテル続々
2025年、横浜には歴史とモダンを融合したホテルが続々とオープン。横浜市内に開業・リニューアルしたホテルをまとめて紹介します。
観光で横浜を訪れるならば、大きな窓から横浜港が一望できる「Classy」（2〜10階、39室）をチョイスしましょう。
最上階（13階）の宿泊者限定のルーフトップテラスからは横浜港を一望できるのが特徴です。1階にはレストラン「Anchor Grill Yokohama（アンカーグリルヨコハマ）」、12階にはフロントとバーラウンジも。港町・ヨコハマの雰囲気を存分に味わいたい方におすすめしたいホテルです。
「ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC」情報
住所：神奈川県横浜市中区山下町11-3
チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00（プランにより異なる場合あり）
予約・問い合わせ：045-264-6040
地上6階建てで、1階はラウンジ（兼カフェバー）、2〜6階は客室（33室）、地下1階は宿泊者専用の温泉ミストサウナとなっています。スタッフ宿舎だった別棟は、なんと1棟貸しの宿泊施設に。ほとんどの客室が4名以上での滞在に対応しており、ファミリーやグループにおすすめしたいホテルです。
コンセプトは「Revive 〜人、感性、そして街をリバイブするホテル〜」。刺激あふれる横浜中華街を巡り、アートに彩られた客室や温泉ミストサウナを体験することで、心身をリバイブできそうです。宿泊者限定の朝食（中華粥／海老ワンタン麺）もぜひ。
「TRAN.SCENDER® HÔTEL Yokohama（トランセンダーホテル横浜）」情報
住所： 神奈川県横浜市中区山下町81-3
チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00（プランにより異なる場合あり）
予約・問い合わせ：045-415-0311
館内には、レストラン、レンタルオフィスを併設。観光はもちろん、ビジネスユースにもおすすめです。
「レンブラントスタイル横浜桜木町」情報
住所： 神奈川県横浜市中区住吉町6-78-1
チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00（プランにより異なる場合あり）
予約・問い合わせ：045-680-0238
いかがでしたか？ 横浜に2025年に開業・リニューアルしたホテルをまとめてみました。横浜のホテル選びの参考にしてください。
