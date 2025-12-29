「早いなあ」人気YouTuber・きりまる、恋人とのラブラブショット公開「やーん可愛い 憧れカップル」
YouTuberのきりまるさんは12月27日、自身のInstagramを更新。恋人と3年記念日を迎えたことを報告し、ツーショットを公開しました。ファンからは祝福の声が多数上がっています。
【写真】恋人とお祝いするきりまる
「本当にあっというま〜〜〜！これからも仲良くいつまでも平和にのびのびと生きてこう」とコメントし、最後は「いつも楽しい毎日をありがとう これからも、よろしゅう」と恋人への感謝のメッセージで締めくくったきりまるさん。
この投稿にファンからは、「おめでとう」「やーん可愛い 憧れカップル」「あれからもう3年！？早いなああああ！これからもずっと仲良くねええ！」「3年って早いなあ」「ほんとお似合いで素敵なお2人」との声が集まりました。さらに、きりまるさんの恋人のアカウントからも「いつもありがとう」とのコメントが寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】恋人とお祝いするきりまる
恋人との記念日をお祝い！きりまるさんは、「お互い記念日とかあんま気にせんタイプやけど、ひさびさにお祝いし合った」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には、顔を寄せ合うきりまるさんと恋人が写っています。また3枚目には、ケーキにかぶりつくきりまるさんの姿も。
この投稿にファンからは、「おめでとう」「やーん可愛い 憧れカップル」「あれからもう3年！？早いなああああ！これからもずっと仲良くねええ！」「3年って早いなあ」「ほんとお似合いで素敵なお2人」との声が集まりました。さらに、きりまるさんの恋人のアカウントからも「いつもありがとう」とのコメントが寄せられています。
クリスマスディズニーを大満喫25日にも恋人とのツーショットを公開していたきりまるさん。クリスマスイベント開催中の東京ディズニーリゾートを訪問し、2人でティガーのファンキャップをかぶっています。これからもたくさんの思い出を作ってほしいですね。
(文:勝野 里砂)