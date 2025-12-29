静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で２６日、従業員１５人が刺されるなどした事件で、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された元従業員の無職小山雅貴容疑者（３８）が漂白剤のような液体をまきながら、刃物で次々と襲っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。

被害者のうち重傷とみられる男性（２８）は小山容疑者と面識がなく、県警は襲撃した動機や経緯を詳しく調べている。

県警の発表では、小山容疑者は２６日午後４時頃、工場内で男性を刃物で刺した疑い。

捜査関係者によると、負傷した１５人のうち８人が刺されたり、切りつけられたりしたとみられ、現場からサバイバルナイフのような刃物１本が押収された。小山容疑者は調べに対し、以前に職場の人間関係で問題を抱えていたという趣旨の供述をしている。少なくとも重傷とみられる男性とは面識がない。県警は小山容疑者が工場に対し、何らかの恨みを募らせていた可能性もあるとみて捜査する。

また、小山容疑者が車で工場の門から侵入したこともわかった。これまでに自宅の捜索で、漂白剤のロゴ入りの段ボールなどが見つかっている。