市川團十郎、ぼたん、新之助 2025年の思い出は海外旅行 「大丈夫だって食べたら…」ハプニングも
2026年1月3日から新橋演舞場で始まる『初春大歌舞伎』（1月27日まで）に出演する、歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）と、娘のぼたんさん（14）、息子の新之助さん（12）にインタビュー。2025年はどんな1年だったのか、プライベートでの思い出を聞きました。
■海外旅行でハプニング 「“大丈夫だ”って食べたら…」
――2025年の一番の思い出はなんでしたか？
ぼたん：一番…え〜、何個かありますね…。うーん一番…、でも本当にたくさんあるんですけど、全然行っていなかったハワイに今年の夏、2週間ぐらい行くことができて、海やプールに入って遊んだりしたのが幸せな時間だったなと思います。
新之助：アフリカのサバンナでの、サファリとか旅行が思い出に残っていて、世界にはこんなこともあるんだなと世界の広さを知りました。
團十郎：旅行もよかったですけど、旅行でも家でも仕事場でも、全部一緒にいられることがいいことだなと思っていて、ハワイもすごく楽しかった。アフリカは男2人だけで旅行に行きました。アフリカ旅行の中で一番思い出に残っているのは、彼（新之助さん）はアレルギーを持っているんですけど…。
新之助：（笑）
團十郎：超高級ホテルに泊まって、アレルギーの話を全部説明しているのに、“大丈夫だ”って食べたら、（新之助さんが）アレルギーで倒れて、それをずっと看病していました。でもたまたま薬を持っていて、飲んで、ずっと治療して。そしたらなんとか持ちこたえてくれました。
■歌舞伎舞台で2026年のスタートを切る3人の抱負は？
――年明け1月3日からは、3人そろっての歌舞伎舞台というスタートダッシュを切られますが、2026年の抱負はありますか？
新之助：たくさんのことを今のうちに経験して、将来役に立たせていきたいと思います。
ぼたん：今年の抱負と似たような感じですけど、向き合うべきところに楽しく向き合って、楽しく乗り越えて、乗り越えたものを自分のものにしていけるような年にしたいなと思います。團十郎：私はたぶん、また2026年も旅行に行くと思いますけど、2人がアレルギーで倒れないような平和な旅行がしたい。もう根詰めて仕事して、やっと海外でリラックスすると思ったら倒れられ…。それがない1年にしたいです。