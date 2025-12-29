「このままじゃダメだ」不倫を終えたい女性に必要な最初のステップ
不倫相手との関係を続けてきたけれど、「もう終わりにしよう」と決意した瞬間。別れを選ぶのは簡単ではありませんが、決断した自分を守るために“最初にやるべきこと”があります。そこで今回は、不倫を終えたい女性に必要なステップをチェックしてみましょう。
まずは“距離を置く環境”を徹底的につくる
連絡先を消す、SNSで追わない、共通の場所に行かないのように、物理的な距離をつくることが心の回復を早めます。別れた直後は、少しの連絡や情報でも気持ちが揺らぎやすい時期。強さではなく、“環境で距離を取る”ほうが、確実に前に進めます。
罪悪感よりも“自分の未来”に意識を向ける
別れを決意した女性の多くが抱えるのが、罪悪感や「彼を傷つけたかもしれない」という思い。しかし、大切なのは“自分がこれからどう生きたいか”。不倫は幸せの形を曖昧にし、自分の心をすり減らすことも多いもの。未来を見据えられた自分を、まずは肯定してあげるのです。
感情が揺れた日は“自分を回復させる行動”を優先する
ふと寂しさや未練が込み上げるのは自然な反応です。胸が重い日は、身近な人に話す、散歩する、早めに眠るなど、心の負担を軽くする行動を優先させましょう。そうするだけで心は確実に前へ進んでいけます。
不倫を終わらせる決意をしたのは、"自分を大切にしたい"という強い意志の表れ。すぐに答えを出す必要はありません。距離を置き、自分の未来に目を向け、自分を回復させる行動を重ねていくことで、少しずつ心を正常に整えていきましょう。
