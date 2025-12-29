ウエストにくびれを取り戻す。１日５セット【腰まわりの贅肉退治に効く】簡単ポーズ
年齢とともに目立ちやすくなる、腰まわりのもたつきやウエストラインのゆるみ。食事や運動を頑張っても“ここだけ変わらない”と感じる人にこそ試してほしいのが、ヨガの簡単ポーズ【パリガアーサナ】です。お腹を大きく伸ばしながら、脇腹・背中・股関節まで一度にストレッチできるため、くびれづくりの土台が整いやすくなります。
パリガアーサナ
（１）ひざ立ちになってひざを肩幅程度に開き、左脚を真横に伸ばす
▲伸ばした脚のひざを真上に向け、伸ばした脚の上に手を添えます
（２）息を吸いながら、右腕をまっすぐ上げる
▲脇の下とウエストが伸びているのを感じてください
（３）息を吐きながら、上にあげた右腕を左方向に大きく伸ばしていく
▲脇腹がストレッチされているのを感じてください
（４）視線を右の脇に向けゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープし、その後、息を吸いながら上半身と腕を（１）の位置に戻す
手脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身をまっすぐキープし、上げた手もできる限り真横に伸ばすこと」がポイント。腰まわりを伸ばす動きを習慣にすることでスッとシルエットに変化が出やすくなるので、無理なく続けながらウエストに自然な“くびれ感”を取り戻していきましょう。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
