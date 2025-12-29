Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のリハーサル風景を公開し、大きな反響を呼んでいる。

■佐久間「2026年もライブ楽しむぞ」と意気込みを語る

2025年12月26日に5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演4daysを完走したことを報告したSnow Man。本投稿は、その輝かしいステージの裏側で繰り広げられていた、ライブリハーサル時の貴重なオフショットだ。

佐久間は「Snow Man Dome Tour 2025-2026 “ON”のリハ 2026年もライブ楽しむぞ」と綴り、計17枚におよぶ写真を公開した。1枚目は、フーディーを身に纏った佐久間が本番さながらにマイクを握り、真剣な眼差しでステージに立っている。ドームという巨大な空間を背に光を浴びている姿は、神々しさと圧倒的なオーラを放っている。続く2枚目は、広いステージの上にポツンと座り込み、客席側を撮影するように、スマートフォンと思われるものを掲げている。あぐらをかいてリラックスしたような姿が印象的だ。

さらに、外灯のようなステージセットの傍らに佇む姿（3,7枚目）、舞台装置のポールを巧みに操り、軽やかな身のこなしで宙を舞うアクロバティックな瞬間（4,5,6枚目）、ステージを縦横無尽に駆け巡る佐久間の傍らにはスマートフォンで佐久間の動きを撮影しているメンバーの姿も見ることができる（8.9.10.11）。そして、ドームの静寂と光の中に佇む佐久間の姿を切り取ったカット（12,13,14,15）、マイクを手に柔らかな表情を浮かべている瞬間（16枚目）も。最後の17枚目は、グレーのフーディーを無造作に片方の肩にかけ、右手に握ったマイクを高く掲げている後ろ姿だ。その背中からは、本番に向けての覚悟が伝わってくる。

SNSには、「リハ姿新鮮」「かっこよすぎる」「最高」「イケメンすぎる」「どれもいい写真すぎる」「ポールダンス姿美しい」と歓喜の声が続々と届いている。

Snow Man

