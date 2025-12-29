全棟が富士山ビュー＆絶景サウナも魅力。【グランピングB＆V 富⼠⼭河⼝湖】は驚くほど広いドッグランも
富士山に一番近いグランピング施設【Glamping B&V Fujikawaguchiko（グランピングB＆V 富⼠⼭河⼝湖）】が、2025年12月11日（木）、山梨県富士河口湖町にオープン。全ての客室とサウナから富士山を間近に見られる絶景ステイは唯一無二。ラグジュアリーな滞在が満喫できます。
｜絶景満喫のラグジュアリーグランピング
富士山の北西に位置するグランピングB＆V 富⼠⼭河⼝湖は、12,500坪にもおよぶ広大な敷地にわずか23棟のドームテントとキャビンが点在。プライベートプール付きの「スイートヴィラ」や、３タイプの広さから選べるドームテント、広々したドッグラン付きの「ドッグキャビン」など８タイプをそろえます。室内やプライベートサウナからは富士山の絶景を眺望。サウナ利用時は水着やサウナウェアの着用がルールなので、お忘れなく。
▲広大な敷地に立つ三角屋根のスイートヴィラと丸いドームテント
▲施設に着いたら管理棟でチェックイン
▲管理棟にはバースペースも
すべてのプランでドリンクインクルーシブを利用できます。管理棟の一角にあるバーでは、ソフトドリンクが15時から22時まで、アルコール類は18から22時まで用意され、すべて飲み放題です。
▲滞在を楽しむための貸し出し品
客室で楽しめるゲームやカセットコンロなどを無料で貸出。アウトドアだからこそ美味しく飲めるオリジナルコーヒーやコーヒーミルも用意します。
｜最大20人まで利用できる大型ドームテント
ドームテントは3タイプあって、それぞれサイズは7m、8m、10m。2棟のプレミアムドーム（定員2から4名）と、20人まで泊れるラグジュアリーツインドームは富士山の形をしたプール付き。7mのスタンダードドームは定員が2名から6名です。飲料水やお風呂など、施設で使う水はすべて富士山の深層水として知られる「バナジウム鉱泉」の地下水を利用しています。
▲日本最大のグランピングテント「ラグジュアリーツインドーム」
リビングスペースを挟んでそれぞれ10名が宿泊できる大型のドームテントを２棟繋げ、最大20名まで泊れます。サウナ後の外気浴スペースも充実。富士山の形をしたプールまで備え、プールサイドにはととのい椅子と、屋外でも楽しめるソファエリアを設置しています。
▲プールからもの眺めも圧倒的
▲ドームテントからも富士山が見られます
10mのテント内はとっても広く、おしゃれなデコレーションが施されています。シモンズのセミダブルベッドが８台並び、景色を楽しめる位置に配置して、追加寝具を２組用意。さらに冬にはこたつも登場。４名から20名まで利用できるので、グループ旅行や社員旅行にもおすすめです。
▲プライベートサウナ
建物ごとに大きさは異なりますが、全棟にプライベートサウナがあるのは魅力的。「ラグジュアリーツインドーム」のサウナは広めで６人ほどが入れる広さ。ロウリュもできて、大きな窓からは富士山を楽しめます。
▲キッチンスペース
泊れる人が多いラグジュアリーツインドームにはシンクが４つ、大型の冷蔵庫が２台あって、たっぷり用意した食材やドリンクの保存に便利です。バルミューダのオーブンレンジなど、上質な備品を備えます。
▲シャワールーム
この客室はバスタブのないシャワーブースを備えます。そのうえシャワーヘッドとドライヤーはリファ。シャンプー類は洗い上がりのいいスティーブンノル。テンションが上がる設備です。
｜プール付きの「スイートヴィラ」
前面がガラス張りで解放感抜群の「スイートヴィラ」は、２〜６名まで泊れる２階建てのコテージです。眺望も存分に楽しめます。
▲スイートヴィラの窓に富士山が映っていました
▲非日常感たっぷりの景色と時間
▲上質な雰囲気のリビングエリア
寝室は１階と２階に寝室が置かれ、ゆったりとしたソファースペースもあります。キッチンは別棟になっています。
▲水風呂は屋外のデッキに設置
解放感も抜群。もちろん水風呂も地下水のバナジウム鉱泉を利用しているので、寒い時期は水温が一桁になるそうです。
｜ドッグランを備える「ドッグキャビン」が充実
驚くほど広々としたドッグランを併設した宿泊棟は８棟用意。途方もなく広いドッグランは500平米と700平米の２タイプ。２〜５名まで宿泊できるので、家族全員と愛犬が仲良く過ごせます。キャビンにはセミダブルベッドが計４台置かれ、キッチンやバスルーム、サウナも同じ建物内にありました。
▲愛犬と宿泊できる「ドッグキャビン」と、広大すぎるドッグラン
▲ペットグッズも充実
フードボウルや大型のケージが用意され、ドックランで遊んだ後に足を洗える水場も設置。愛犬の大きさや頭数の制限もないので、すべての愛犬と共に旅行をしたい方にはイチ押しです。
▲プライベートサウナからの眺め
ブロスサウナのヒーターを備え110度まで設定できます。ロウリュも可能で、本格的なフィンランド式サウナを楽しめます。
▲調理道具も充実
IHクッキングヒーターやフライパン、カトラリーをそろえ、炊飯器もある充実した設備。大型の冷蔵庫には持ち込んだ食材をたっぷり入れられます。黒モノでそろえた家電がスタイリッシュです。
｜地元食材をそろえたBBQが魅力
食事付きプランはスタンダードBBQとプレミアムBBQの２タイプ。素泊まりの方も、食材の持ち込みが自由です。
山梨県産の食材をふんだんに使ったプレミアムBBQは、甲州牛サーロインステーキ、甲州牛ももステーキ、信玄鶏もも焼きといったご当地ミートにくわえ、季節の野菜や「じゃんぼしいたけ」、特製ブイヤベース、ライ麦パンなど、美食もそろえた内容です。
▲「甲州牛」をメインにしたプレミアムBBQ ＜画像提供：グランピングB&V富士.河口湖＞
▲手軽に使える本格派バーベキューグリル
すべての宿泊棟にはブランチグリルが用意され、手軽にバーベキューを楽しめます。プレミアムBBQに用意される甲州牛サーロインステーキは柔らかで、肉汁があふれる美味しさ。素材の旨味がつまったアヒージョなど、ワンランク上のBBQを楽しめます。
▲厚切りのステーキと、ソーセージとモッツアレラチーズのアヒージョ
▲朝食のセットは2種類からチョイス ＜画像提供：グランピングB&V富士.河口湖＞
洋食の「モーニングセット」と「和朝食膳」は、１部屋で全員同じセットを選ぶシステムです。和洋どちらも富士山麓産のこだわりたまごのベーコンエッグ（卵かけごはんや焼きベーコンなどにアレンジも可能）や、わずか１kmほどの場所にある「あさぎり牛乳」の瓶牛乳もセットに加わり、ご当地の味を楽しめます。
▲巨大なフォトフレームも
管理棟の近くにある共有広場には富士山をバックに記念写真が撮れる大きなフォトフレームを設置。季節や太陽の向き、朝や午後遅くの赤富士など、富士山のさまざまな表情と共に想い出を作れます。
屋外はもちろん、ドームテントやヴィラに加え、サウナからも富士山の絶景を楽しめる【グランピングB＆V 富⼠⼭河⼝湖】。家族やグループでの利用はもちろん、大型犬も頭数制限なしで泊ることができるうえ、夢のようなドッグランは愛犬家の聖地になる予感アリ。ラグジュアリーなアウトドアステイを満喫してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：グランピングB＆V 富⼠⼭河⼝湖 https://www.villa-glamping-yamanashi.com/＞