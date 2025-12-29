太もものもたつきが変わる。１日10回【骨盤まわりから細見えを狙う】簡単エクササイズ
年齢を重ねるほど気になりやすい太もものもたつき。その背景には、骨盤まわりの筋肉がうまく使われず、下半身に力が入りにくくなることがあります。そこで取り入れたいのが、横向きでひざを開閉する簡単エクササイズ【クラムシェル】。お尻の深部や骨盤底筋に自然と刺激が入り、太もものラインまで連動して整いやすいのが魅力です。
クラムシェル
（１）床に横向きに寝そべってひじを着いて頭を支え、両脚を揃えて軽くひざを曲げる
（２）かかとを軸にして、ひざをゆっくり開閉させる
寝そべる方向を変えて反対側も同様に行い“１日あたり各10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お尻を縮めるイメージで１回１回意識を向けてやること」、「上半身を動かさないこと」の２つがポイント。骨盤まわりを意識して動かすことで下半身の軽さを感じやすくなるので、無理のないペースで続けてみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
