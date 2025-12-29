【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月29日〜2026年1月4日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では安定を意識しましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
金運が良さそうです。稼いでいるとか貯めれている実感を得られるでしょう。全体的に欲しいものや叶えたいことは見えています。けれどどこか人任せでしょう。仕事や公の場では周囲の人達の事があまり信用できないです。それが原因で自分の行動力が下がってしまうことがあります。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の考えや価値観をぶつけた所で、相手を変えることは難しいようです。あまり否定せずに、平和な日々を過ごしていくようにする方が良いでしょう。シングルの方は、他によそ見をしない一途な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの不安をあまり気にしてくれません。
｜時期｜
1月5日 地位がアップする ／ 1月10日 愛される
｜ラッキーアイテム｜
洗顔
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞