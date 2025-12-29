ニットより気軽でずっと暖かい。年末年始のワンマイルに最強な「大人のフリーストップス」活用術
寒さが深まる年末年始。部屋着とワンマイルウェアを兼ねられる“ラクで暖かくて気軽に洗えるトップス”は、誰もが欲しくなる存在です。そんなニーズにぴったりなのが、今季じわじわ人気が高まっている「フリーストップス」。軽くて暖かいだけでなく、大人の着こなしに必要な“きちんと感”まで演出できるアイテムです。そこで今回は、冬の外出にも室内時間にも活用できる着こなしポイントを紹介します。
薄手で暖かい。大人が似合う“フリーストップス”はここが違う
ニットより気軽に着られて、家で丸洗いできるフリーストップスは冬の強い味方です。ただ、アウトドア感が強いと日常コーデには少し難しく感じる人も多いはず。そこで注目したいのがBEAUTY & YOUTHの「フリーススナッププルオーバー」。
幅広いネックアレンジができるリングドットボタンや、スッキリ着られるコンパクトな丈、シルエットを調整できるドローコードなど、大人の“欲しい”が詰まった１着です。サイドポケットがあるのも実は便利。ニットより扱いやすい気軽さと、冬に必要な暖かさのバランスが絶妙です。
スポーティを控えめに。きちんと感を足して“デイリー仕様”に
フリースはどうしてもスポーティに寄りがちですが、ボトムスを黒・グレー・ブラウンのスラックスにするだけで印象が一気に大人っぽく整います。
スナップボタンの開け方次第でインナーを見せるレイヤードも楽しめ、ほどよいアクセントに。赤など旬のカラーを首元から少しのぞかせると、一気にこなれた雰囲気に仕上がります。モノトーンでまとめれば、ワンマイル服とは思えないほど上品な仕上がりに。
帰省や旅行にも最適。軽くてノンストレスだから“空港コーデ”にも
年末年始に増える移動シーンにも、このフリースはぴったり。軽くて暖かいのに肩が凝りにくいため、空港や長時間移動にも使いやすい１枚です。
スウェットパンツと合わせれば、リラックス感がありつつもカジュアルに寄りすぎません。襟を立ててタートル風に着れば、防寒しながら顔まわりの印象もシャープに。レザーバッグやレザーシューズを合わせれば、きちんと感が加わって大人っぽさが増します。
レギンスなど細身シルエットのボトムスには、白カットソーのレイヤードを。
お腹まわりを自然にカバーしつつ、軽さも出せます。動きやすい素材なので、旅行先の散策やアクティブな予定にもフィットします。
暖かくて軽くて洗えるフリーストップスは、冬の“日常もお出かけも”支えてくれる万能アイテム。年末年始の忙しい時期こそ、気負わず着られて品よく見える１着があると心強いので、ぜひこの冬の相棒に迎えてみてください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
