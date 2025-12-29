ボブに飽きた大人こそショートボブに！マンネリ脱却【上手にヘアチェンジ】を叶えるコツ
大人世代に人気のボブですが、マンネリを感じて印象を変えたいなら、思い切ってショートボブへのスタイルチェンジがおすすめ。軽やかで上品な雰囲気を醸しやすく、しかも毎日のスタイリングもきっとラクちんになるはず。そこで今回は、ボブからショートボブに上手にヘアチェンジを叶えるコツを紹介します。
ボブ→ショートボブ。上手にヘアチェンジを叶えるコツ
ボブからショートボブへのヘアチェンジについては、下記の３つがポイントとなります。
ボブからショートボブと聞くとバッサリと髪を短くしないといけないイメージがありますが、決してそうではありません。いきなり短くせず、まずは２〜３cm程度カットして、髪の量や顔周りの具合を確認して、必要であれば徐々に短くしていくようにしましょう。
（２）骨格、輪郭に合わせて似合うスタイルを探す
顔の形や首のラインを見極めて、頬骨やエラをカバーした方が良いか、首が細く長く見せるようなシルエットが良いかなど、長所を活かすまたは短所をカバーするなどの方向性を決めて似合うスタイルを探します。
（３）スタイリングのしやすさを考慮する
今までのボブよりも短くなる分スタイリングしやすくなるイメージもありますが、作るスタイルによってはかえって時間がかかるようになってしまうこともあるので、スタイリングのしやすさも考慮すべきです。
この３つのポイントを美容師さんと相談しながら進めることで、満足いくヘアチェンジが叶うでしょう。
今シーズンのイチオシはナチュラルきれいな「レイヤーショートボブ」
ボブからの移行に今シーズン最も推せるスタイルが「レイヤーショートボブ」です。 程良くレイヤーを入れることで大人っぽい抜け感を演出できますし、輪郭カバーも自然。さらにスタイリングが比較的簡単で、お出かけ前の身支度の時短も叶います。
耳下２〜３cmのやや長めのレングスにして、顔周りにレイヤーを入れて髪に柔らかい動きを出し、前髪は斜めに流してサイドの髪に自然と馴染ませるだけでOK。サイドの髪は耳にかけても流してもOKなので、気分やその日のコーデなどに合わせて調整しましょう。
ボブからショートボブの移行は想像を超えるような難しさはないですし、きっと魅力UPにもつながるでしょう。ぜひ今回紹介したポイントやスタイルを参考に、素敵なヘアチェンジを叶えてくださいね。＜image出典：instagram（@naoki_h_beautrium）＞