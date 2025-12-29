V三重が2026年度ユースチーム（男女）の入団セレクションを実施

29日（月）、V.LEAGUEのヴィアティン三重が2026年度ユースチーム（男女）の入団セレクション実施を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2026年度よりアカデミー改編を行い、男女ともにユースチームを新たに発足するV三重。それに伴い、ユースチームの入団セレクションが行われる。

セレクションは、2026年3月卒業予定の小学6年生男女と現中学1、2年生の男女を対象とし、2026年2月23日（月）に鈴鹿高校で実施。女子は9時～12時、男子は13時から16時での開催が予定されている。なお、参加費は無料だが交通費は自己負担とのこと。

セクション参加の申し込みは専用フォームから可能で、締め切りは2026年1月31日（金）23:59まで。当日は体力測定、基礎技術（パス、スパイク、サーブ等）、ゲームを行う。

合否はセレクション終了2週間後、メールまたは電話にて個別で発表される。合格した場合、他のヤングチームとの二重登録不可。練習は津市や鈴鹿市、四日市市にて、毎週火曜日と水曜日の19時からと、土日を加えた週4日程度で行われる。

V三重は将来のトップ選手育成をビジョンに掲げるだけでなく、人間力の向上も重視。選手の総合的成長を目指していくとしている。