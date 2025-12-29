日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（後5・30）が29日生放送され、SKY-HIこと日高光啓（39）が代表を務める「BMSG」所属アーティストがパフォーマンスを披露した。

この日出演したのは「BE:FIRST」「MAZZEL」「HANA」「STARGLOW」の4組。総勢26人が「年末ドリームメドレー」と題しコラボした。

日高氏は当初出演予定だったが、19日に報じられた「NEWSポストセブン」の「敏腕プロデューサー・SKY-HIが『未成年女性アイドル（17）を深夜に自宅呼び出し』」を受け、25日に出演辞退を発表していた。

このステージにファンからは「BMSGコラボかっこよかった！社長が謹慎中なのが悔やまれるなwww」「社長、事務所立ち上げてくれてありがとうだよ！！！！！」「社長も見たかったよ…」「社長の分までよくやってくれた！最高だよ！BMSG！」と絶賛の声。

一方で「社長が不祥事起こしたのに…」「BMSGは社長が謝罪しても所属アーティストがメドレー出来るから良いよな！」などと厳しい声も上がった。