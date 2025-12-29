ファンが見守る中、ティー打撃をする秋山選手＝２９日、横須賀スタジアム

横須賀市出身の元メジャーリーガーでプロ野球・広島の秋山翔吾選手（３７）が２９日、地元の横須賀スタジアム（同市夏島町）で自主トレーニングを一般公開した。日米通算１８３２安打を積み上げた一流選手の工夫や努力を見ようと、スタンドには多くのファンが訪れた。

市立大津小・中学校出身の秋山選手は、米大リーグ・レッズに所属していた２０２１年１２月、市の魅力を内外に発信する「横須賀盛り上げ大使」に就任した。オフシーズンには自主トレの公開や、小学生向けの野球教室を開いている。

この日は暖かい日差しが降り注ぐ中、ノックやティー打撃などを約３時間こなした。見学に訪れた人たちは、テレビや球場では見られない練習の様子をスマートフォンで撮影していた。

練習後、秋山選手は「育ててもらった横須賀に貢献できる方法は野球しかない。野球を通じて子どもも大人も元気になって地域に活気がでるといい」と話した。幼少期からのファンで埼玉県から訪れた河野新さん（１１）は「練習する姿も格好良く、早起きしたかいがあった。２千本安打を目指してほしい」と目を輝かせていた。