切るだけでシャレ見え & 若見え！《40・50代ママ》に【レイヤーボブ】が推せる♡
忙しい毎日を過ごす40・50代ママにおすすめしたいのが、軽やかさと動きを演出できる「レイヤーボブ」。切るだけで若々しく、自然なオシャレができそうです。スタイリングしやすくお手入れも簡単なので、忙しいママの日常にフィットするのが嬉しいポイント。毎日の気分を上げてくれそうな「レイヤーボブ」を早速見ていきましょう。
髪に動きをプラスして若々しい印象に
レイヤーカットによって髪に動きがプラスされた、軽やかなレイヤーボブ。毛先の外ハネが若々しい印象です。ヘアスタイリストの@shimanaka_futurさんは、「ボブレイヤー × ベージュカラー」とコメント。まろやかなカラーが柔らかさを演出し、レイヤーカットを入れた髪の動きをナチュラルに引き立ててくれそうです。
扱いやすく毎日オシャレをキープできる
こちらのレイヤーボブは、自然な動きと立体感がオシャレ。顔まわりにもレイヤーカットを入れることで、華やかさや垢抜けた印象をゲットできそうです。ヘアスタイリストの@ema_nishibuさんによると、「忙しい朝でもなんとかなっちゃう！」「夜も乾かすだけ！」とのこと。扱いやすく、忙しい日常にフィットするのが嬉しいポイントです。
上品な雰囲気が大人女性にぴったり
こちらのレイヤーボブは、控えめなレイヤーが上品な雰囲気。髪が広がりやすい日でも、難なくまとまってくれそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「時間をかけたくないけど、たまにはオシャレに見せたい！ そんな方、チャレンジしてみて下さい！」とコメントしています。
落ち着きがあり日常になじむレイヤーボブ
さまざまなテイストの服装にマッチしそうな、落ち着いた印象のレイヤーボブ。ナチュラルな仕上がりが、大人女性にもぴったりです。結べる長さがあるので、アレンジがきくところも嬉しいポイント。普段の生活の中で、さり気なくオシャレな雰囲気でいたい人にぴったり。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@ema_nishibu様、@kitadani_koujiro様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Nakazono Sayuri