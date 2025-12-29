キズが2026年1月より開催する全国単独ツアー＜鳳凰焔巡＞（読み：ほうおうえんじゅん）において、4公演が早くもソールドアウトとなった。

本ツアーは、1月10日の神奈川・川崎 CLUB CITTA’を皮切りに全国を巡る単独公演。ツアー発表直後から大きな反響を呼び、川崎 CLUB CITTA’、新潟 NEXS、名古屋 DIAMOND HALL、仙台 darwinの4公演が即完売。

その後もツアーは続き、千葉・柏 PALOOZA、福岡・BEAT STATION、宮崎・FLOOR、大阪・GORILLA HALL、神奈川・KT Zepp Yokohama公演も控えており、今後のチケット動向にも注目が集まる。

また本ツアーでは、2026年4月8日リリース予定の1stラストアルバム『極楽より極上の雨』より、最新曲「鳳凰」をいち早く収録したCDを会場限定・数量限定で販売することも決定。ツアーと作品世界を直結させる施策として、ファンの注目を集めそうだ。

すでに完売公演が続出する「鳳凰焔巡」。キズの現在地を体感できるツアーとして、各地での熱狂が期待される。