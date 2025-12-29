キズ、2026年ツアー＜鳳凰焔巡＞序盤4公演ソールドアウト
キズが2026年1月より開催する全国単独ツアー＜鳳凰焔巡＞（読み：ほうおうえんじゅん）において、4公演が早くもソールドアウトとなった。
本ツアーは、1月10日の神奈川・川崎 CLUB CITTA’を皮切りに全国を巡る単独公演。ツアー発表直後から大きな反響を呼び、川崎 CLUB CITTA’、新潟 NEXS、名古屋 DIAMOND HALL、仙台 darwinの4公演が即完売。
その後もツアーは続き、千葉・柏 PALOOZA、福岡・BEAT STATION、宮崎・FLOOR、大阪・GORILLA HALL、神奈川・KT Zepp Yokohama公演も控えており、今後のチケット動向にも注目が集まる。
また本ツアーでは、2026年4月8日リリース予定の1stラストアルバム『極楽より極上の雨』より、最新曲「鳳凰」をいち早く収録したCDを会場限定・数量限定で販売することも決定。ツアーと作品世界を直結させる施策として、ファンの注目を集めそうだ。
すでに完売公演が続出する「鳳凰焔巡」。キズの現在地を体感できるツアーとして、各地での熱狂が期待される。
＜キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』＞
2026年1月10日(土) 川崎 CLUB CITTA’
2026年1月17日(土) 新潟 NEXS
2026年1月25日(日) 名古屋 DIAMOND HALL
2026年2月1日(日) 仙台 darwin
2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA
2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION
2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR
2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL
2026年4月19日(日) KT Zepp Yokohama
◾️対象公演：2/15柏・2/21福岡・2/23宮崎・3/21大阪
[チケット料金]
スタンディング 前売 ￥6,500 (諸経費込 / D別)
【一般先行】
受付期間：2026/1/6(火)12:00〜1/16(金)23:59
入金期間：2026/1/20(火)12:00〜1/23(金)
TicketTown ※入金期間：〜1/23(金)23:59
イープラス ※入金期間：〜1/23(金)21:00
ローソンチケット ※入金期間：〜1/23(金)23:00
チケットぴあ ※入金期間：〜1/23(金)23:59
【一般販売】
2026/1/30(金)10:00〜
TicketTown
イープラス
ローソンチケット
チケットぴあ
◾️公演詳細はコチラ
https://ki-zu.com/schedule/#202501-04