星野源が、アルバム『Gen』収録楽曲「Glitch」のMVを公開した。

「Glitch」は、2020年ごろから制作がスタートした楽曲だという。当時のプリプロダクション段階で生録音されたベーシックトラックをはじめ、星野の友人であるLAのミュージシャン・Louis Coleが2010年にYouTubeで公開したドラム演奏の音源をサンプリングしたビート、そして2025年に録音されたボーカルやストリングスなど、異なる時期・環境で生まれた音たちが、星野の手によって構築された1曲。

公開されたMVは、PCのデスクトップ画面上で「グリッチ（≒一時的なシステム障害）」が無数に発生していく構成の映像作品になっているとのこと。監督を務めたのは、映像制作ユニット「擬態するメタ」。今回のMVのために撮影＆制作された膨大な実写映像や写真、CG、アニメーションに加え、星野自身が出演するフッテージなどをメインに構成されている。さらに、ホラーエンタテイメント番組「ゾゾゾ」の映像や、壁紙・ユーザーサポートキャラクターをはじめとした、インターネット＆ゲームカルチャーとの接続を彷彿とさせる細部のモチーフなど、実際にネット上に公開されている既存のコンテンツも僅かながら使用されているという。

これまでアルバム『Gen』からは、「Star」「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」「2 (feat. Lee Youngji)」「Memories (feat. UMI, Camilo)」と4本のMVが公開されてきたが、今回の「Glitch」が同アルバムから最後に公開される映像作品となった。

なお星野源は、2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』への出演をはじめ、2026年には俳優・松重豊との音楽番組『おともだち』の放送、初の韓国アリーナ公演＜Gen Hoshino Live in Korea “약속”＞の開催、『YELLOW MAGAZINE＋』会員限定コメンタリーツアー＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞、さらに3月には『星野源のオールナイトニッポン』放送開始10周年を記念したオンラインイベントの開催も控えている。

◾️＜星野源と山岸聖太のにっぽん副音声紀行＞ 2026年

2月11日 北海道・函館市民会館 開場17:00／開演18:00

2月17日 大阪・フェスティバルホール 開場18:00／開演19:00

2月19日 広島・JMSアステールプラザ 大ホール 開場18:00／開演19:00

2月21日 福岡・福岡市民ホール 大ホール 開場17:00／開演18:00

2月25日 石川・本多の森 北電ホール 開場18:00／開演19:00

2月27日 埼玉・ソニックシティ 大ホール 開場18:00／開演19:00

※本イベントは、星野源と山岸聖太が映像を見ながら喋るトークショーです。バンドなどによる楽曲の演奏はありませんが、おまけとして星野源が1曲弾き語りをする予定です。 ▼YELLOW MAGAZINE＋チケット受付（抽選）

2次抽選受付：2025年12月22日（月）13:00〜2026年1月5日（月）23:59

価格：6,600円（税込）