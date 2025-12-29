Re:name、ポップな世界観＆振り付けに注目の「MUCHU」MV公開
Re:nameが、12月17日に配信リリースした「MUCHU」のMVを公開した。
MVは、吉田ハレラマが監督を務め、楽曲の持つキャッチーでポップな世界観を映像化したような作品になったという。また、「M! U! C! H! U!」の振り付けにも注目してほしい。
Re:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースする。2016年に当時16歳の現メンバー3人で結成して、同メンバーで2026年で26歳になるという記念碑的なアルバム。今回MVを公開した「MUCHU」も収録される。
また結成記念日には、大阪城音楽堂でフリーライブ開催することも決定している。結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料となっている。さらに、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も控えており、チケットは最速先行受付中なのでチェックしてほしい。
◾️大阪城音楽堂フリーライブ情報
2026年3月25日（水）大阪城音楽堂
開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演 20:00予定
入場無料
※入場順など詳細は追ってアナウンスさせていただきます。
▼ステッカー付き入場予約フォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYKWirHsjtq6BWkh5gZlnWScCENGscenesTJ-stLYBIqpxA/viewform
※ご応募いただかなくてもご来場は可能です。
▼Re:name結成10周年特設サイト
https://renamejpn10th.jp/
◾️アルバム『1626』
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://lnk.to/rename_1626
Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://lnk.to/rename_1626
CD予約：https://lnk.to/rename_1626
▼デジタル版収録曲
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
▼CD版収録曲
PCCI-00032 3,000円（税込）
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）
10.I’ve （CDのみのbonus track）
◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞
◆TWO MAN SERIES ※チケット一般発売中
2026年1月24日（土）大阪・ESAKA MUSE
アーティスト：Re:name / Guest : the paddles
時間：開場 17:30 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：HEADLINE：06-6809-5858
2026年2月13日（金）東京・渋谷WWW
アーティスト：Re:name / Guest : w.o.d.
時間：開場 18:30 / 開演 19:00
料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
◆ONE MAN SERIES
＜Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026＞
2026年5月23日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888
2026年5月30日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
2026年6月14日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041
▼チケット情報
・オフィシャル最速先行
受付期間：〜2026年1月5日（月）23:59
受付URL： https://w.pia.jp/t/rename-tour26/
