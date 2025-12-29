Re:nameが、12月17日に配信リリースした「MUCHU」のMVを公開した。

MVは、吉田ハレラマが監督を務め、楽曲の持つキャッチーでポップな世界観を映像化したような作品になったという。また、「M! U! C! H! U!」の振り付けにも注目してほしい。

https://youtu.be/B3LXELDR-Js

Re:nameは、結成記念日となる2026年3月25日にニューアルバム『1626』をリリースする。2016年に当時16歳の現メンバー3人で結成して、同メンバーで2026年で26歳になるという記念碑的なアルバム。今回MVを公開した「MUCHU」も収録される。

また結成記念日には、大阪城音楽堂でフリーライブ開催することも決定している。結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料となっている。さらに、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も控えており、チケットは最速先行受付中なのでチェックしてほしい。

◾️大阪城音楽堂フリーライブ情報 2026年3月25日（水）大阪城音楽堂

開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演 20:00予定

入場無料

※入場順など詳細は追ってアナウンスさせていただきます。 ▼ステッカー付き入場予約フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYKWirHsjtq6BWkh5gZlnWScCENGscenesTJ-stLYBIqpxA/viewform

※ご応募いただかなくてもご来場は可能です。 ▼Re:name結成10周年特設サイト

https://renamejpn10th.jp/

◾️アルバム『1626』 2026年3月25日（水）リリース

配信：https://lnk.to/rename_1626

Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://lnk.to/rename_1626

CD予約：https://lnk.to/rename_1626 ▼デジタル版収録曲

1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room ▼CD版収録曲

PCCI-00032 3,000円（税込） 1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room

9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）

10.I’ve （CDのみのbonus track）

◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞ ◆TWO MAN SERIES ※チケット一般発売中

2026年1月24日（土）大阪・ESAKA MUSE

アーティスト：Re:name / Guest : the paddles

時間：開場 17:30 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：HEADLINE：06-6809-5858 2026年2月13日（金）東京・渋谷WWW

アーティスト：Re:name / Guest : w.o.d.

時間：開場 18:30 / 開演 19:00

料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 ◆ONE MAN SERIES

＜Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026＞

2026年5月23日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888 2026年5月30日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 2026年6月14日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041 ▼チケット情報

・オフィシャル最速先行

受付期間：〜2026年1月5日（月）23:59

受付URL： https://w.pia.jp/t/rename-tour26/