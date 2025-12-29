ディクテオンが東京大賞典を制す

2025年の競馬界のラストG1となる東京大賞典は29日、大井ダート2000メートルで行われ、7番人気の地方大井のディクテオン（セン7、荒山勝）が制した。レースの表彰式には29歳の女優が登場。「めちゃめちゃお綺麗でした」などネットも現地も沸き立った。

最後の直線。抜け出した単勝1.4倍のミッキーファイトを外から差し切った。ディクテオンは7番人気。単勝は7730円の配当となり、年の瀬に大きな波乱となった。

レース後の表彰式では、今年の東京シティ競馬のイメージキャラクターを務めた女優でモデルの池田エライザが登場した。黒のロングワンピースにコートを合わせ、優勝したディクテオン鞍上の矢野貴之騎手と2ショット撮影。波乱のレースを締めくくった。

現地で見たファンや、X上のファンからは様々な声が上がった。

「池田エライザ様美しすぎた！」

「外れたけど…目の前で見れたのは最高だった」

「めちゃめちゃお綺麗でした」

「生エライザはめちゃくちゃ可愛かったです」

「微笑んでくれたので今日も大勝ちです」

中継番組やトークショーなどでもラストG1を盛り上げた池田。番組内の本命はナルカミだった。なお地方馬による東京大賞典制覇はアジュディミツオー以来、20年ぶりとなった。



