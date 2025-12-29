第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

継続中としては最長の２１年連続のシード権を目指す東洋大は１区に今年４月の日本学生個人選手権５０００メートル優勝の松井海斗（２年）、１０区に前回の激しいシード争いを９位で勝ち残った薄根大河（３年）を登録した。

酒井俊幸監督（４９）は「松井は出雲駅伝の１区では苦戦（区間１１位）しましたが、今、状態は上がっています。大舞台で強さを発揮してほしい。１０区の薄根は前回の経験が大きい。どんな局面でも任せられます」と期待を込めて話した。

３区は前回８位の迎暖人（むかえ・はると、（２年）、４区は前回２区２０位の緒方澪那斗（４年）と主力が順当に登録された。前回は１区登録の石田洸介（現スバル）、２区登録の梅崎蓮（現大塚製薬）らの体調が上がらず、想定外の６人交代となった。「前回は予定外の区間を走る選手もいましたが、今回は順調です」と酒井監督は話した。

主将の網本佳悟（４年）、好調の西村真周（４年）、前回５区９位の宮崎優（２年）ら主力選手は補欠に温存。「網本、西村、宮崎は出場します」と酒井監督は明言した。

今季、出雲駅伝は９位で見せ場なし。全日本大学駅伝は関東地区予選で敗退し、出場を逃した。東洋大は、ここまで苦しいシーズンを過ごしてきたが、得意の箱根路に向けて、巻き返しの態勢を整えている。

東洋大の区間登録選手と補欠選手は以下の通り。

１区 松井海斗（２年）

２区 倉本晃羽（３年）

３区 迎 暖人（２年）

４区 緒方澪那斗（４年）

５区 木村隆晴（１年）

６区 内堀 勇（２年）

７区 岸本遼太郎（４年）

８区 馬場大翔（３年）

９区 久保田琉月（３年）

１０区 薄根大河（３年）

補欠 網本佳悟（４年）

補欠 西村真周（４年）

補欠 濱中 尊（３年）

補欠 陳内紫音（２年）

補欠 宮崎 優（２年）

補欠 小野真和（１年）