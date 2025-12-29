令和ロマン・くるまがZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。自身の恋愛傾向について赤裸々に語った。

ゲストの足立梨花が、尽くしすぎて彼氏が何もできなくなるエピソードを披露した流れで、くるまの話題へ。くるまは「自分でやりたいことが多い」とし、自分の料理が一番美味しいと思っているため、彼女の分も作ると発言した。

これを受け、美容クリエイターの芹咲りいなが「ママタイプ」と指摘し、足立が「“ダメ女製造機”でもあるってことですか？」と追及。するとくるまは否定せず、「入り口でそういう感じの人が好きなんですよ、結局」と、世話を焼かせてくれる相手を求めてしまう性分であることを認めた。

くるまは「絶対的な人間性なんてない」「二人が産み落とす関係性はその二人の子どもみたいなもの」と独自の恋愛哲学を熱弁したが、Z世代の向井怜衣は「どういうこと？」と困惑。MCの郄橋ひかるが「会う人によって性格が変わるということ」と噛み砕いて説明すると、向井はようやく理解し、くるまが「全歯（ぜんば）が見える」と形容するほどの笑顔を見せた。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）