腰用ヒーターに電熱ひざ掛け。あったかグッズで快適冬ドライブ【冬モノカーグッズ完全攻略】

【冬モノカーグッズ完全攻略】

寒い冬でもカーエアコンを使えば車内を手軽に温められるが、「温まりすぎると眠くなる」「2列目シートまで温かい空気がこなくて寒い」などで悩むこともある。それなら車内全体を温めず体の一部を温めるグッズを使えば、個々に快適なドライブが楽しめるはず。

クッションやランバーサポートタイプなら、長距離運転での体の痛みや疲れの軽減も期待できる。電源使用タイプは、USBなら車内だけでなく家やオフィスでも使えるのでオススメだ。

＊ ＊ ＊

【車内編】

■＜腰用ヒーター＞腰をサポートしつつじわっと温かくなる！

サンコー

じわっとあったか「薄型ランバーサポート」（3280円）

シートに取り付けるランバーサポートで、ヒーターが付いているので腰をサポートしつつ、じわっと温めてくれる。電源はUSBなので、オフィスや家でも使用可能。後ろに2本付いているベルトで、好みの角度に調節できる。

▼表面はやわらかい表面はやわらかいコーデュロイ生地

▼後方のベルトで角度を調整できる

▲表面はコーデュロイ生地なので、なめらかな手触り。滑りにくいので、腰をしっかりサポートしてくれる

■＜発熱クッション＞発熱繊維使用で静電気も抑える！

錦産業

「ヒートアップ（AT-8691／AT-8693／AT-8694）」（実勢価格：各2200円）

▼竹炭シート入りで臭いを軽減

発熱繊維を使用したシングルクッションで、お尻がサポートされるのと同時にじんわりとした温かさが感じられる。帯電防止加工により静電気の発生も抑えられ、竹炭効果によりイヤなニオイも軽減。表面はふわふわボアで手触りもいい。

▲カラーはブラック、グレー、ホワイトの3色。ズレを防止するストッパー付き

■＜ホットスカーフ＞冷えがちな首元がすぐポカポカに！

ライフオンプロダクツ

「充電式ホットスカーフ LCAWA018」（2728円）

グラファイトヒーターを内蔵したスカーフで、冷えがちな首元を瞬時にポカポカにしてくれる。長さは2段階に調節でき、薄手のためマフラーやアウターの中に入れれば、外からは着けているのがわからない。電源を切り忘れても30分で自動的に切れるオフタイマー付き。3色展開。

▼マフラーやアウターの中に入れておく

▲設定温度は強（50℃）、中（45℃）、弱（40℃）の3段階に切り替えられる

■＜電熱クッション＞寒い日でもおしりがすぐにあったまる！

ボンフォーム

「ホットヒーター シングルクッション（5914-02）」（実勢価格：3480円）

▼高温になると加熱をストップ

シートに敷くだけで使える、電熱ヒーター付きのクッション。高温になったときは一旦加熱がストップし、低温になったら再加熱してくれる。ON／OFF切り替えスイッチ付き。

▼USB接続なのでどこででも使える

▲USB電源なので、モバイルバッテリーを使えばオフィスや家でも使える

■＜電熱ひざ掛け＞ヒーター付きで下半身はあったか！

ボンフォーム

「ホットヒーターひざ掛け（5914-69）」（実勢価格：3780円）

▼USB電源なのでどこででも使える

車内が寒いときに下半身を温めてくれる、電熱ヒーター付きのひざ掛け。ヒーターが高温になったときは一旦加熱がストップ。低温になったら再加熱してくれるのが便利。USB電源なので、車中泊やデスクワークなどでも活躍する。

■＜湯たんぽ＞お湯を入れた筒を最長8時間保温

LAKOLE（ラコレ）

「2WAYボトル型湯たんぽ＆氷のう」（1650円）

▼ボトルを開けて保温の筒を出す

▲ボトルはバッグに入れてもかさばらないスリムなデザイン。ストラップ付きなので、持ち運びもしやすい

あらかじめボトルの中の肌当たりのやさしいシリコーン筒にお湯を入れておき、寒くなったら筒を出して指先や首元など冷えた部分を温めることができる。ボトルは真空断熱構造で、最長8時間温かさをキープする。

■＜あったかインナー＞通常の「ヒートテック」より約1.5倍暖かい

ユニクロ

「極暖ヒートテック カシミヤブレンド タートルネックT／9分袖」（2290円）

▼カシミヤ混合でなめらか＆ふんわり！

薄く軽量で、ほどよい透け感があるインナー向けのシャツ。吸湿発熱と保温機能を持つ素材で作られており、カシミヤを9％混合しているので、なめらかさとふんわり感もある。袖口をカフス仕様に仕立てた9分袖設計で、着脱の際に袖がずり上がりにくいのも便利。

>> 特集【冬モノカーグッズ完全攻略】

※2025年11月17日発売「CarGoodsPress」108号P74-75ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／平岡祐輔＞

【関連記事】

◆“拭く”前に“吹く”だけ。冬の洗車も年末の大掃除も一気に軽くなるガジェットでラクしよう

◆ポタ電の充電忘れちゃった！だったらジャクリの走行充電器で移動しながらしたらイイじゃない！

◆クルマでフルセグTVもYouTubeも楽しめる！後付け10.1インチIPSディスプレイオーディオ