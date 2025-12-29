最強だと思う『北斗の拳』のキャラクターランキング！ 2位「ケンシロウ」、1位は？
All About ニュース編集部は12月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『北斗の拳』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「最強だと思う『北斗の拳』のキャラクター」ランキングを紹介します。
2位：ケンシロウ／122票2位は、ケンシロウでした。
北斗4兄弟の4男であるケンシロウは、北斗神拳伝承者の中でも随一の実力の持ち主。愛と悲しみを力に変え、数々の強敵を倒して成長を続けます。「お前はもう死んでいる」という決めぜりふは、北斗の拳をあまり知らない方も一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
1位：ラオウ／130票1位に選ばれたのは、ラオウです。
北斗4兄弟の長男で、圧倒的なカリスマ性と桁外れの武力で君臨する世紀末覇者・拳王です。自らの拳で敵をねじ伏せる姿は、まさに最強。拳王として最後まで戦い続け、ケンシロウとの最終決戦で口にした「わが生涯に一片の悔いなし」の名ぜりふは、ファンの間で伝説として語り継がれています。
アンケート回答者からは、「圧倒的な力と覚悟を持っているからです」（30代女性／埼玉県）、「男の中の男だと思うから」（30代男性／佐賀県）、「ラオウは圧倒的な力とカリスマ性を持ち、最強の敵としてケンシロウと対峙する姿が印象的だからです」（50代男性／東京都）、「圧倒的なパワーとカリスマ性を兼ね備えたラオウは、まさに“世紀末覇者”の名にふさわしい存在。ケンシロウとの死闘や、最後に見せた涙と覚悟は、ただの暴君ではない深みを感じさせます。力だけでなく信念を貫いた姿に、最強の風格を感じます」（60代男性／広島県）などのコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)