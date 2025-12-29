「バブくなるの好き〜」渋谷凪咲、NMB48卒業メンバーとの密着ツーショットを公開！ 「大好きな2人」
元NMB48の渋谷凪咲さんは12月28日、自身のInstagramを更新。NMB48を卒業した川上千尋さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】渋谷凪咲＆川上千尋のツーショット
ファンからは「大好きな2人」「サイコーのコンビ」「NMB48の絆は永遠」「いつまでも仲良し」「バブくなるの好き〜」「みんな可愛すぎますね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「サイコーのコンビ」渋谷さんは「ちっひー、卒業おめでとう」と、NMB48の同期である川上さんのグループ卒業を祝福。7枚の写真と1本の動画を公開していますが、1枚目の写真と動画が川上さんとのツーショットです。2人は顔を密着させ、仲良くハグしています。
小嶋花梨さんの卒業も祝福11月11日の投稿では「だーいすきなこじりん NMB48卒業おめでとう」とつづり、同じくNMB48を卒業した小嶋花梨さんとのツーショットを公開した渋谷さん。小嶋さんと密着したツーショットだけでなく「私も、卒業コンサートにおじゃまさせていただきました」と、コンサートに出演する様子も載せています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
