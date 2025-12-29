吸いごたえが強いと思うカプセル加熱式たばこスティックランキング！ 2位「テリア オアシス パール」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。
各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックの「吸いごたえ」を重視するユーザーも多いのではないでしょうか。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「吸いごたえが強いと思うカプセルタイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【8位までの全ランキング結果】
メンソールの爽快感に、カプセルを潰した瞬間のフレーバーの刺激が合わさることで、フルーティーながらもしっかりとしたキック感と満足感が得られるモデルです。
回答者にテリア オアシス パールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「喉や味覚が直接刺激されて吸ってる感が強い」（20代男性／北海道）
「メンソール感もちょうど良く、タバコを吸った感があるため」（20代女性／北海道）
「自分好みであったし、満足感が得られるから」（30代女性／福岡県）
「味がしっかりしているため」（20代女性／奈良県）
「イチゴの風味が濃厚で、カプセルを潰したときの刺激がカプセル系で最も強いから」（30代女性／北海道）
＝＝＝
回答者にテリア ベルベット パールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「さわやかで吸いごたえもある」（40代男性／愛媛県）
「カプセルを割らなくても、メンソールを少し感じることができるくらいの吸いごたえで、2度楽しめる」（20代男性／愛知県）
「紙タバコでメビウスのフレーバータイプを吸ってたので吸いやすかった」（20代女性／秋田県）
「カプセルを割ることでしっかりとフレーバーの風味が広がりメンソールのすっきりさもある」（20代女性／三重県）
「チェリーの甘酸っぱさと強烈なメンソールが一気に広がり、非常に刺激的な吸い心地です」（30代女性／大阪府）
＝＝＝
伊藤：2位の「テリア オアシス パール」は、テリアで初めて登場したフレーバーカプセル搭載のメンソールたばこスティックで、2023年2月6日の発売以来、人気のたばこスティックです。
カプセルを潰す前は、上品なメンソールを味わえ、カプセルを潰すと強いフルーティーさが広がります。カプセルを潰す前と潰した後で全く違う2つの味を感じられる、吸っていて楽しいたばこスティックです。
1位の「テリア ベルベット パール」は、テリアで初めてのベリー系カプセルフレーバーとして発売時に注目が集まり、今でも高い人気を誇るたばこスティックとなっています。
カプセルを潰す前はメンソールの落ち着いた吸いごたえで、普段レギュラーを吸っている人にもおすすめできる味です。
カプセルを潰すとベリーの果実味の強い味わいを感じることができます。メンソール系が好きだけど、たまには違うタイプにも挑戦したいという人にはぜひ試していただきたいたばこスティックです。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
