【北海道版】自治体ブランドランキング！ 2位「北海道函館市」を抑えた1位は？【2025年】
大東建託は、全国47都道府県に居住する20歳以上の男女18万2805人を対象に調査を実施し、「いい部屋ネット 自治体ブランドランキング2025＜北海道版＞」として発表しました。本記事では、そのランキング結果を紹介します。
調査結果によると、認知率は88.7％と高く、特に「良いイメージ」は54.6％と高く評価されています。「悪いイメージ」も1.1％と低水準です。実際に「訪れたこと」があると回答した人も35.0％に上っており、その訪問体験が良いイメージにつながっていることがうかがえます。
2位：北海道函館市昨年1位から順位を下げたものの、「北海道函館市」が2位にランクインしました。函館山からの眺望や、異国情緒あふれる元町、新鮮な海の幸が味わえる朝市など、多彩な魅力を持つ観光都市です。
1位：北海道小樽市1位に輝いたのは、昨年3位から順位を上げた「北海道小樽市」でした。ノスタルジックな雰囲気漂う小樽運河や、歴史的な建造物が並ぶ堺町通り、ガラス工芸やオルゴールなどで知られる、ロマンチックな港町です。
調査結果では、ブランド偏差値101.4と高い評価を得ました。認知率は89.8％と非常に高く、「良いイメージ」も54.7％とトップクラスの評価を得ています。「悪いイメージ」が1.4％と低く、高い認知度と好意的なイメージを両立させています。「訪れたこと」がある人も39.1％と高い水準です。
(文:田中 寛大)