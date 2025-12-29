「家族でユニバ！」イケメン芸人、美人妻＆娘とのプライベートショット公開「ほんとこの家族は画になりますね」
お笑いコンビ・ライセンスの藤原一裕さんは12月29日、自身のInstagramを更新。家族で大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪問したことを報告し、家族ショットを公開しました。
【写真】ライセンス藤原、USJで家族ショット
また、藤原さんは「YouTube視聴者さんともバッタリ！無限大の頃から見て応援してます！っておっしゃってくれたパパさん！嬉しかったなぁ〜」とファンとの交流があったことを明かしました。さらに、「ユニバ駐車場の裏技教えてくれた方々、ありがとうございました！さすがです、順調にスケジュールが消化出来ました！」とコメントしています。
この投稿にファンからは、「楽しそう」「わぁ 素敵です」「かわいすぎる」「ほんとこの家族は画になりますね」「もうユニバを堪能したのが写真からも伝わってきます」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
USJを家族で満喫！藤原さんは「2025の藤原家、年末のビッグイベント！ 家族でユニバ！めーちゃくちゃ楽しく過ごせました！」とつづり、1枚の写真を掲載しました。藤原さんと妻でタレントの山口美沙さん、2人の娘が寄り添う姿が写っています。
幸せいっぱいな食事風景YouTubeチャンネル『フジワランド』で家族の日常を公開している藤原さん。26日には、山口さんお手製のバターチキンカレーを食べる様子を披露していました。コメント欄には、「奥さまの手作りカレーを美味しい！と褒める旦那さま素敵」「今日も笑顔溢れる食卓で素敵でした」との声が集まっています。
