◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ男子決勝 福岡大大濠97―71東山（29日、東京体育館）

一丸で重圧をはね返して再び頂点に立った。男子の福岡大大濠が東山を圧倒して同校初の連覇を達成。通算5度目の優勝を飾った。昨年の栄光にも貢献した榎木（3年）は「苦しかったこの1年の思いがこみ上げてきた」と大粒の涙を流した。

伝統校の名誉と責任が込められた番号を背負う2人が、決勝での快勝劇の原動力だ。司令塔の番号「13」を着ける榎木は、最終クオーターに3連続で3点シュートを決めるなど両チーム最多の22得点。巧みに試合もコントロールした。

「責任感で逃げたい時もあった」。背番号の重みに苦しんできた。11月の福岡県大会では大黒柱の留学生が抜けた福岡第一に敗戦。大会前には不振から自身を含めた3年生が、1度試合から外された。だが積み重ねてきた努力と向き合う時間となり、自信を回復。練習から高い強度でのプレーを意識し、集大成の冬につなげた。

エース番号「14」の本田（2年）も期待に苦しんだ。それでも重圧と戦う3年生の背中から逃げないことを学んだ。決勝では要所での鋭いドリブルからの得点やダンクシュートなどで16得点。「気持ちを強く持ちプレーできた」とうなずいた。

片峯監督は「素晴らしい選手の頑張りによって優勝をつかめた」と勝又（3年）や吉岡（同）を含む全員をたたえる。その上で本田は未来も見据えた。「次は自分たちが歴史を塗り替える」。連覇のたすきは次代に受け継がれる。（山田孝人）