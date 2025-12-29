2022年女子高生ミスコン準クランプリで女優の黒江こはるが、Z世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演。中学時代の初恋相手との現在の関係をスタジオで明かした。

【映像】“日本一かわいい女子高生”の中学時代（写真あり）

VTRでは、4歳年上の先輩である幼馴染に「妹みたい」と言われ、恋愛相談に乗った末に失恋する様子を紹介した。

スタジオトークで、インフルエンサーのMumeiから「自分の好きな気持ちを伝えたのか」と問われると、黒江は「何も伝えていない」と回答。「言っちゃったら周りの関係性とかも含め気まずくなっちゃう」と理由を語った。

さらに出演陣が現在の関係を問うと、黒江は「今でも会います」と告白。スタジオからは驚きの声が上がり、「（彼が）見ていたらどうするの？」と聞かれた黒江は「どうしましょ〜」と動揺を見せた。

また、彼が発した「妹みたい」という言葉について、MCの令和ロマン・くるまは持論を展開。「友達や後輩ではなく、あえて女偏（おんなへん）が入っている『妹』と言うことで、女性として見ているという最低限のフックを残している」と力説した。黒江は、好意を伝えないまま、親同士も仲が良い幼馴染として現在も交流している事実を語った。

