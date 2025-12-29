ダンスボーカルグループ・Ｍ！ＬＫの佐野勇斗が２９日夜、自身のＸを更新。ファンからその１年の佐野の印象的な言動を募集した『佐野アワード』の大賞が「紅白」に決まったと発表した。毎年恒例で、佐野が直筆の毛筆文字で発表しており、今回も力強く美しい衝撃の達筆を披露した。

Ｍ！ＬＫはＮＨＫの紅白歌合戦に初出場することが決まっており、２９日、リハーサルにのぞんだ。リハを終えた佐野はＸで「佐野アワード 大賞は【紅白】に決定しました！ 結成１１年目で夢だった舞台に立てたので選ばせていただきました。来年も出られるように頑張ります！」と報告。計９点の作品（筆文字）を載せ「昨日朝の４時まで書いておりました。とても眠いです。」と明かしている。

佐野は小１から中３まで習字を習っており、書道６段。今回の投稿には「字が綺麗すぎる！」「いつ見ても綺麗な字〜」「字、うま。」「字綺麗すぎ！！」「めっちゃくちゃいい字！！気合い感じる！！」「やっぱ紅白だよね」「今年は紅白だよね」などの多数のコメントが。さらに多忙な中で「朝の４時まで」かけて書いていたことに「達筆すぎるけどほんとに休んでくださいＷＷＷ」「絶対寝るべきなのよｗｗｗ」「素晴らしい でも寝てください笑笑」「今すぐ寝てくださいって感じですｗｗｗ」と気遣う声も多く寄せられている。