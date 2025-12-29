Stray Kids、2025年振り返り「本当に癒された」チェックしている日本アーティストも明かす【今年イチバン聴いた歌】
【モデルプレス＝2025/12/29】日本テレビでは、12月29日午後5時30分から10時54分まで「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」を生放送。この度、8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）からの出演前コメントが到着した。
― 本日、視聴者のみなさんに注目してほしいポイントをお教えください。
I.N：久しぶりに披露するパフォーマンスもありますし、僕たちのアイデンティティと言えるような曲を披露します！
― 今年はSpotifyでグループ全楽曲の累計ストリーミング数100億回を突破し、K-POPグループとしては史上3組目となる快挙を達成。今年の活動を振り返ってどのように感じていますか？
Hyunjin：100億回を突破したということは、その分僕たちの曲を皆さんが好きになってくださったということなので、それだけに、アルバムをリリースするときにもっと気を遣って、素敵な音楽をお届けしたいなと思います。これからも皆さんの応援、愛情をよろしくお願いします！
― 今年日本での活動では、「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」の静岡・エコパスタジアム公演についてのSNSでの盛り上がりも印象的でした。スタジアム公演を経てグループとして成長できたことがあればお教えください。
Seungmin：今年はグループとして成し遂げたことが多い一年だったと思います。エコパスタジアムもそうですし、全世界のいろんなスタジアムで初めてお会いするSTAY（ファン）もいましたし、久しぶりに会うSTAYもいました。一緒に音楽をわかち合って、エネルギーを受け取って、エネルギーをまた届けて、僕たちもそういう過程を経てもっとしっかり成長できたようで、とても記憶に残っています。
― 「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、皆さんがいまストリーミングサービスでよくチェックしているジャンル、アーティストなどはありますか？
Bang Chan：僕は最近、米津玄師さんをいっぱい聴いています！
Changbin：SpotifyでTop Hitsのチャートを繰り返し聴いて最近流行っている音楽トレンドなど把握しようとしています。
HAN：僕はKing Gnuさんが大好きです！
― この一年を振り返って、嬉しかった出来事があればお教えください。
Felix：たくさんのSTAY（ファンネーム）の前でパフォーマンスを披露したのですが、本当に長く待っていてくださったSTAYの皆さんに会えて嬉しかったですし、個人的には本当に癒されたような感じがしました。
― 2026年の活動についての抱負や、STAYの方に楽しみにしてほしいことがあればぜひお教えください。
Lee Know：2026年はもっと活発に活動していきたいですし、今までお見せすることができなかった姿をさらにお見せしたいです。たくさん皆さんに会いに行きたいと思います！
― 最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
I.N：日本での年内最後の活動に、素敵なパフォーマンスを準備しました。楽しんでいただきたいですし、これからも僕たちStray Kidsのことをたくさん楽しみにしていただければと思います。2026年は幸せな出来事でいっぱいになるように祈っています！ありがとうございます！あけおめ！
