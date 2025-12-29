高橋ヒロム、東京ドームでプロレスデビューするウルフアロンに期待「すげえ試合をしてほしい」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。12月23日（火）の放送では、新日本プロレス所属のプロレスラー・高橋ヒロム選手が登場！ ここでは、2026年1月4日（日）に東京ドーム開催される「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」で、プロレスデビューを果たすウルフアロン選手について語りました。
◆イッテンヨンはチケット完売！
れなち：「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」は例年以上に話題が多くて、ドームのチケットも完売！
高橋：素晴らしい！
れなち：すごい！
高橋：すごいですねー。どんな景色なのかすごく楽しみなんですよ。まだ（満員の景色を）見たことがないので。
れなち：そうなんですね。
高橋：過去の映像で、満員の東京ドームで試合をしているのは観たことはありますけど、そこで自分が試合をするっていう……どんな景色なんだろうっていう楽しみはありますね。
＊
れなち：この日にプロレスラーデビューを迎えるウルフアロン選手のことはどう見ていますか？
高橋：「めちゃくちゃストイックに頑張っている」っていう話はよく聞くんですよ。しかも、対戦相手がEVILっていうまあ厄介な悪なので。多分どうやって叩き潰すかの練習をしているところだと思うんですけど、今回の東京ドーム大会のなかで、ウルフアロンっていう知名度は、やっぱり大きいと思うんですよ。
れなち：はい。
高橋：しかも、プライムタイムという良い時間帯で放送されますし……。
れなち：そうですね、試合当日の1月4日午後10時15分からテレビ朝日系で地上波全国放送されます。
高橋：俺は、利用できるものはすべて利用したいと思っている人間なので、プロレスが上にあがることだったら何でもいいと思っているんですよ。
れなち：うんうん。
高橋：だから、自分はウルフアロンに期待ですね。
れなち：盛り上げてくれるし、新しいお客さんを連れて来てくれますものね。
高橋：そうですね。ウルフアロンがきっかけで（プロレスを）初めて見る人も多いと思うので、そこはすごく期待しています。だからこそ、すげえ試合をしてほしいですね。
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、高橋ヒロム選手
