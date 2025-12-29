ＴＢＳ系ドラマ「ラストマン―全盲の捜査官− ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」（午後９時）が２８日に放送され、サプライズ登場したキャストが注目を集めている。

２３年４月期に日曜劇場で放送された「ラストマン―全盲の捜査官―」のスペシャルドラマ。福山雅治演じる全盲のＦＢＩ捜査官・皆実と、大泉洋が演じる孤高の刑事・護道がバディを組んで難事件を解決していくストーリーで、「映画ラストマン―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（平野俊一監督）も２４日に公開されたばかりだ。

２８日のインスタグラム投稿で「実は、、、完全新作スペシャルドラマＴＢＳ『ラストマン ー全盲の捜査官ー ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ』自分で言うのも何だかあれですが、サプライズ出演させていただいてました」と伝えたのは、俳優の櫻井海音。帰国した皆実を空港でアテンドする職員を演じており、「気づいてくれた方もちらほら是非探してみてください＃ラストマン」とつづった。

ネットは「海音くん出てる！」「まさかの！！！！！」「急に出てきてびっくりしたけど嬉しかった」「え！ってなった」「びびった」と仰天。

またドラマのラストにはホテルのバトラー・難波望海を演じるタレント・王林も登場。リンゴをかじる姿にネット上では「最後の最後に王林ちゃん出てきた」「王林ちゃん一瞬出た」との声も上がった。