モデルの押切もえ（46）が29日、自身のインスタグラムを更新し、広々とした自宅を披露した。

押切は「昨日から少しずつ家族みんなで大掃除を」と書き始め、エプロン姿で掃除をする様子を披露。

「窓に網戸（こちらは別件で来てくれていた義父が一気に洗ってくれたのでとても助かりました）、側溝の掃除は比較的楽しく。写真にはないけど、各部屋の小さな窓やベランダ、水周りなどの細かいところはちょっとコツがいりますね。いろんなポーズを取りつつ、集中して取り組んでいたらすっかり外が暗くなっていました。残るは明日、あと少し」とした。

また、着用している赤いエプロンは「長年使ったエプロンはアイロンをかけてもくたくたに。新年には新しいものを用意しようかな」と説明。最後に「ピカピカになるまでお掃除頑張ったので、早くも来年良いことが起こる気がしています」とつづった。

押切は、現在中日ドラゴンズに所属する涌井秀章投手と2016年に結婚。18年に第1子となる長男、21年に第2子の長女を出産した2児のママ。

フォロワーからは「素敵なおうち」「素敵です」などの声が寄せられていた。