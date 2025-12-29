T.M.Revolution、とき宣の出場が新たに決定！『第9回 ももいろ歌合戦』曲順と組分けを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月31日13時からABEMAにて全編無料生中継される『第9回 ももいろ歌合戦』に、T.M.Revolutionと超ときめき♡宣伝部の出場が決定したことが発表された。

■「“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー」には上田竜也、DEAN FUJIOKA、≠MEらが出演

ももいろクローバーZ（以下、ももクロ）が大晦日に開催する『第9回 ももいろ歌合戦』では、ももクロメンバーが豪華アーティストとともに紅組と白組に分かれ、歌の真剣勝負を繰り広げる。さらに23時45分からは、年越しカウントダウン特番『第9回 ももいろ歌合戦 ～カウントダウン＆ももクロ歌会始2026～』の無料放送も実施する予定だ。

この度、新たに超ときめき♡宣伝部とT.M.Revolutionの出場が決定。また、当日の曲順と組分けも発表された。

初出場となるAiScReamはSNSを中心に大きな注目を集めた「愛♡スクリ～ム！」、上田竜也は自身のソロ曲「Lollipop」、超ときめき♡宣伝部は「超最強」といった人気曲を披露するなど、出場者全組がそれぞれフル尺歌唱でパフォーマンスを届ける。

また、過去最長の60分超えとなる「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成・令和最強アイドルメドレー ～ジャンルを超えた夢の一幕～」の詳細も発表。今回は、結成20周年を迎えたAKB48の名曲「RIVER」や「LOVEマシーン（モーニング娘。）」など平成の人気曲から、今年話題を呼んだ「とくべチュ、して（＝LOVE）」「イイじゃん（M!LK）」などの人気曲まで、時代を超えて愛される最強アイドルメドレーを披露する。上田竜也、DEAN FUJIOKA、≠MEなどの出演も決定し、豪華アイドルや人気芸人らが令和の人気曲から平成バラエティを彩った「羞恥心」や「悲愴感」などの懐かしのヒット曲を披露。ここでしか見られない特別パフォーマンスに期待しよう。

そして、特別コーナーも多数予定。2022年・2023年とサイコパスな玉井詩織がかが屋に無理難題を突きつけ、どんな手を使ってでも「ソロ歌唱」を手にするコントでお馴染み、玉井詩織とかが屋によるコントユニット「たま屋」が2年ぶりの復活を果たす。また「HAVE A MEKIMEKI TIME！」では、佐藤弘道やはいだしょうこ、速水けんたろう、森口博子、横山だいすけらとももクロが、元気いっぱいの体操で会場を盛り上げる。初出場のしなこも参加し、SNSで子どもたちを中心に人気を誇る楽曲「歯ラ歯ラ」を披露する予定。さらに、2年目の実施となる「れにちゃんの後半戦いってみよう！2025」のほか、次世代スターを紹介する「私のイチオシ SHOW CASE 2025」では、女子プロレスラーのウナギ・サヤカが「ノールール時限爆弾デスマッチ」を繰り広げるなど、歌合戦の枠を超えたバラエティ豊かなコーナーも行われる予定だ。

さらに『第9回 ももいろ歌合戦』の開催を記念して、番組を視聴することで誰でも参加できる「ももいろ歌合戦お年玉大抽選会」の実施も決定。番組内で発表されるキーワードを集めて指定の方法で応募すると、「豪華ペア海外旅行」をはじめとした多彩なお年玉プレゼントが総勢200名以上に当たる視聴者参加型キャンペーンだ。なお、「ももいろ歌合戦 お年玉大抽選会」の応募方法や賞品の詳細、注意事項は公式ホームページを確認してほしい。

■番組情報

ABEMA『第9回 ももいろ歌合戦』

12/31（水）13:00～19:00（予定）

ABEMA『第9回 ももいろ歌合戦 ～カウントダウン＆ももクロ歌会始2026～』

12/31（水）23:45～25:00（予定）

(C)AbemaTV, Inc.

