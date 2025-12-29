本日12月29日（月）午後5時30分〜10時54分（全国ネット：午後6時30分〜10時54分） 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。Stray Kidsが出演を控えコメントを寄せてくれた。

▼TVerにてリアルタイム＆見逃し配信！

URL：https://bit.ly/tver_art_organic_music-award

Q：本日、視聴者のみなさんに注目してほしいポイントをお教えください。

I.N：久しぶりに披露するパフォーマンスもありますし、僕たちのアイデンティティと言えるような曲を披露します！

Q：今年はSpotifyでグループ全楽曲の累計ストリーミング数100億回を突破し、K-POPグループとしては史上3組目となる快挙を達成。今年の活動を振り返ってどのように感じていますか？

Hyunjin：100億回を突破したということは、その分僕たちの曲を皆さんが好きになってくださったということなので、それだけに、アルバムをリリースするときにもっと気を遣って、素敵な音楽をお届けしたいなと思います。これからも皆さんの応援、愛情をよろしくお願いします！

Q：今年日本での活動では、「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」の静岡・エコパスタジアム公演についてのSNSでの盛り上がりも印象的でした。スタジアム公演を経てグループとして成長できたことがあればお教えください。

Seungmin：今年はグループとして成し遂げたことが多い一年だったと思います。エコパスタジアムもそうですし、全世界のいろんなスタジアムで初めてお会いするSTAY（ファン）もいましたし、久しぶりに会うSTAYもいました。一緒に音楽をわかち合って、エネルギーを受け取って、エネルギーをまた届けて、僕たちもそういう過程を経てもっとしっかり成長できたようで、とても記憶に残っています。

Q：「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、皆さんがいまストリーミングサービスでよくチェックしているジャンル、アーティストなどはありますか？

Bang Chan：僕は最近、米津玄師さんをいっぱい聴いています！

Changbin：SpotifyでTop Hitsのチャートを繰り返し聴いて最近流行っている音楽トレンドなど把握しようとしています。

HAN：僕はKing Gnuさんが大好きです！

Q：この一年を振り返って、嬉しかった出来事があればお教えください。

Felix：たくさんのSTAYの前でパフォーマンスを披露したのですが、本当に長く待っていてくださったSTAYの皆さんに会えて嬉しかったですし、個人的には本当に癒されたような感じがしました。

Q：2026年の活動についての抱負や、STAYの方に楽しみにしてほしいことがあればぜひお教えください。

Lee Know：2026年はもっと活発に活動していきたいですし、今までお見せすることができなかった姿をさらにお見せしたいです。たくさん皆さんに会いに行きたいと思います！

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

I.N：日本での年内最後の活動に、素敵なパフォーマンスを準備しました。楽しんでいただきたいですし、これからも僕たちStray Kidsのことをたくさん楽しみにしていただければと思います。2026年は幸せな出来事でいっぱいになるように祈っています！ありがとうございます！あけおめ！

■番組概要

MC：志尊淳、新木優子

進行：石川みなみアナウンサー

出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/music-award/

推奨ハッシュタグ：#今年イチバン聴いた歌 #年間ミュージックアワード2025