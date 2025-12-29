ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

10インチ大画面で学びも遊びも大満足！子どもが夢中になる【アマゾンファイア】の知育タブレットがAmazonでお得！

えほんやずかん、ひらがな・すうじ・えいごなどの知育アプリやゲーム、ビデオなどが楽しめる。15分単位で利用時間が設定可能。使いすぎ防止も、習慣作りもできるので安心。

事前に年齢フィルターを設定しておけば、年齢に合わせたコンテンツが自動表示されるので、お子さまが1人でも自分でわくわくすることを探し、選んで、楽しむことができる。

最大13時間の長稼働バッテリー。おでかけの待ち時間や移動中もわくわく楽しい。USB-C (2.0) 接続で充電も簡単。

お子さまがどのようなコンテンツに興味をもっていたか、どのくらい取り組んだのかをカテゴリ別、コンテンツ別に確認することができる。