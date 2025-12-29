日本テレビ「嗚呼！！みんなの動物園」（土曜後7・00）が27日に4時間SPで放送され、歌手の木村カエラ（41）がVTR出演。現在、自宅で飼育しているペットの種類と数、それぞれの名前を公表した。

「嵐」の相葉雅紀（43）がMCを務める同番組。今回、木村は相葉の保護犬トリミングにアシスタントとして同行した。

そして、トリミング中の相葉から「カエラさん、めちゃくちゃいろんな動物…」と話しかけられると「猫がまず3匹いて。で、トカゲが1匹いて。うさぎも2羽いて。あと、亀。あと、フェレット」とうれしそうに発表。相葉は思わず「うわっ！動物園…」とつぶやいた。

ちなみに名前は猫が「うに」と「おくら」と「ひじき」。トカゲが「からし」。うさぎが「ダンボ」と「チャッティ」。亀が「しずか」。フェレットが「みつ」だとテロップで明かされた。

木村が「相葉さんは何か飼ってたりするんですか？」と聞き返すと、相葉は「僕はおばあちゃんちにクジャクがいたり…」と予想を超えるコメント。木村は「えっ？クジャク？ちょっとレベルが違くないですか…？」と絶句していた。