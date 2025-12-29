Image: 前出博文

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

今や健康保険証の代わりになった大事なマイナンバーカードですが、最初に入っているペラペラのプラスチックケースに入れたままにしていませんか？そのケースも年月とともに、ボロボロになっているのでは？？

あなたがそんな数千万人のうちの1人なら、おすすめのアイテムがあります。新潟・燕三条の技術から生まれた、純チタン製のマイナンバーカードケース「CORE TITAN」です。

極薄0.8mmで存在感は最小限に

Image: 前出博文

このケースの最大の特徴は、片側の厚みがわずか0.8mmという極薄設計にあります。スーツの内ポケットに入れても、その存在を忘れるほどスマートに収まります。これは、金属加工の聖地として世界的に評価される燕三条の職人たちが、0.1mm単位の精度で仕上げた技術の結晶です。

財布を膨らませないミニマルな選択肢

Image: 前出博文

シンプルで洗練された佇まいなので薄っぺらいプラスチックケースとは違って、しっかりカードを守ることができます。

「財布をこれ以上膨らませたくない」という方も多いと思いますが、薄さはたった0.8mmなので、財布にもスッと収まります。

日本で製造。燕三条の精神が宿る、洗練されたデザイン

Image: 前出博文

特に強調したいのが、日本国内（燕三条）で製造されている国内製造のアイテムであるということと、軽量性・強靭性で知られるチタン製であるということ。

マイナンバーカードという「大切な1枚」を守るにふさわしい、信頼性・耐久性・美しさを兼ね備えた逸品と言えるのではないでしょうか？

販売中のサイト、machi-yaでは1200万円を超えた支援が集まっていて、大変な注目を集めています。ぜひ下記のサイトもチェックしてみてください。

好評延長！【日本製】チタンが叶える極薄・堅牢・美しいマイナカードケース 燕三条 7,990円 単品割 machi-yaで見る

＞＞【日本製】チタンが叶える、極薄・堅牢・美しいマイナンバーカードケース 燕三条

Image: 前出博文

Source: machi-ya