「着る服ない」って人へ！【ユニクロ】ガバッと羽織るだけ♡「サマ見えカーデ」

トップスに何を着ようか迷ったときに頼れるのが、羽織るだけでサマになるカーディガン。羽織るだけでなく前を閉じてプルオーバー風にも着られるので、着こなしの幅が広がるのもポイントです。【ユニクロ】にはシンプルながらおしゃれに決まりそうなデザインのカーデがそろっていて、一着あれば忙しい朝も時間をかけずにコーデが完成しそう。今回は、そんなユニクロの「サマ見えカーデ」をピックアップしてご紹介します。

立体感のある編地でこなれ見えしそうなカーデ

【ユニクロ】「ウールブレンドクルーネックカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

シンプルなシルエットで幅広くコーデになじみそうな、「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS（ユニクロ アンド コントワー・デ・コトニエ）」のカーディガン。凹凸のある編み模様がアクセントになったデザインで、さりげなくおしゃれな雰囲気を演出してくれる予感です。ウール入りのあたたかみを感じる生地が今の季節感にもマッチ。ベーシックななかにもほどよく個性があり、羽織るだけでこなれて見えそうな一着です。