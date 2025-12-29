まさかの場所で元気いっぱいにニャンプロをする子猫のきょうだい。まるでバトルロイヤル(?)のような微笑ましい光景が反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で1.8万回再生を突破し、「このわちゃわちゃが大好き」「可愛過ぎ注意報を発令しておきましょう！！」「ずっと見てても飽きない」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫用こたつの上で子猫のきょうだいが『ニャンプロ』した結果…微笑ましい光景】

元気にニャンプロ

YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、ニャンプロを楽しむヤンチャな子猫たちの姿。わちゃわちゃと登場したのは、色とりどりの首輪をつけた4匹の子猫のきょうだいたちです。

冒頭から元気いっぱいにニャンプロを繰り広げる子猫たちがいたのは、なんと猫用こたつの上。みんなで遊ぶには狭すぎるようですが、寝転がってかなり激しく動いていたそう。飼い主さんも「こんな所でプロレスしたら落ちるよ～」と心配していたそうなのですが…。

バトルロイヤル開催！？

心配するそばから早速コロンとひとり落ちてしまったそうで、きょうだいがいきなり消えたことにキョトン顔を見せるピンクちゃん。それにしても複数で同時にバトルをして脱落…とは、なんだかバトルロイヤルに見えてきました。

きょうだいの落下に気づいていないのか、ネイビーちゃんとレッドちゃんは変わらずニャンプロを楽しんでいる真っ最中。一方、ピンクちゃんはひとりネイビーちゃんの尻尾にじゃれて遊んでいたそうで、そんなマイペースっぷりも可愛らしいです。

勝負の行方は…

ネイビーちゃんとレッドちゃんのバトルもいよいよ佳境に…と言いたいところですが、ふたりは夢中で遊ぶうちに隅っこギリギリに。ネイビーちゃんに覆い被せられている仰向けのレッドちゃんが、今にも落ちてしまいそうです…！

予想通りレッドちゃんが落下すると、まさかのネイビーちゃんまで落下。とはいえ、こたつ布団やマットの上なので、特に怪我もなかったといいます。そしてバトルは終了し、ほぼ参加していなかったピンクちゃんが勝利したのでした。

投稿には「落ちるなと思ったらやっぱり落ちた(笑)」「チビちゃんかわいい～癒されます」「ニャンプロしてない子だけしれっと残るのねw」「この特別リングサイド席のチケット代ならいくらでも払おう！」「仲良しチビーズ見てると幸せな気持ちになれます～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』では、8匹の猫さん一家の日常の様子や、飼い主さんが行っている保護活動の様子が投稿されています。きょうだい猫たちの子猫時代とすっかり成長した現在の姿、どちらも見られますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫とネコ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。