スノードームみたいなビジュがイイ♡【セブン-イレブン】寒い日でも食べたい♡「新作アイス」

寒い日にあったかい部屋で食べるアイスは格別！ 頑張った日のご褒美はちょっぴりぜいたくなアイスと決めている人も多いのでは？ 今回は【セブン-イレブン】で買える「新作アイス」をご紹介。アイス好きが絶賛する商品をピックアップしました。

ソフトクリームみたい！？ ぜいたくパフェアイス

アイスマニアの@miki__iceさんが「スノードームみたいに真っ白でもこもこ」と紹介するこちらは「まっしろもこもこ しろもこパフェ」。ネーミングとソフトクリームのような見た目がかわいくてついつい手に取ってしまいそう。クッキークランチ・バニラアイス・ふんわりもこっとしたホワイトチョコアイスをを重ねています。上から下までしっかりスプーンを入れて1口ですべて味わうのが良さそう。価格は\300（税込）です。

人気お菓子がアイスに！

このお菓子見たことある！ という人も多いかも。こちらは、セブンでも販売されているお菓子「シュガーバターの木」をモチーフにしたアイス。その名も「シュガーバターの木アイス」です。全粒粉クッキー入りのホワイトチョコアイスに、サクサク食感のフィアンティーヌが重なっており、シュガーバターの木のザクザク食感が再現されています。販売価格は\354（税込）。

食感が楽しい！ クッキー & ナッツのアイスバー

@miki__iceさんが「クセになるやつ」とハマってしまったこちらのアイスは、セブンプレミアムの「クッキーナッツバー」\235（税込）です。アーモンドやクッキーを混ぜ込んだアイスを、厚めにコーティング。「アイスだけど焼菓子みたい」とのことで、風味や食感を楽しめそうです。

この組み合わせは新しい！ アップルパイのモナカアイス

こんがり焼けたアップルパイのパッケージが目を引くこちらは、セブンプレミアムのモナカアイスシリーズの新フレーバー「アップルパイモナカ」です。@miki__iceさんによると「サクサクしたパイ風味の生地で、アップルソース入りのカスタード味アイスをサンド」しているのだとか。「甘酸っぱく濃いアップルソースにはシナモンの香りが効いていて」とのことなので、アップルパイ好きはぜひ試してみて。価格は\235（税込）。

