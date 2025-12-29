家の外に現れた子猫を寒くなる前に保護することに。家猫になるまでの様子が反響を呼んでいます。

動画の再生回数は12万回を超え「シャー言わなくて爪も切らせてくれていい子」「すぐ人馴れしてる！家猫になるために産まれてきた子だ」「よく生き延びてきたね！よかったねぇ」といったコメントが集まっています。

【動画：厳しい寒さが近づいてきた頃、『1匹の野良猫』が現れて…保護されると→感動の展開と『現在の様子』】

冬目前の出会い

TikTokアカウント「まろたん」に投稿されたのは、野良猫が家猫になるまでのお話です。投稿者さんのおうちの近くに白い子猫が現れたそうです。その子猫は、1ヵ月近くも外で懸命に生きていました。

しかし、厳しい冬の足音が近づくなか、投稿者さんは「このまま放っておけない」と保護を決意。いつでも迎えられるよう、子猫用のごはんを準備し、近所の方々にも声をかけて万全の態勢を整えたそうです。

ところが、子猫の警戒心は想像以上に強く、保護作戦は難航したのだそう。ごはんを食べている隙に捕まえようとしても、一瞬の差で逃げられてしまうことも。

寒さが厳しくなるなか、投稿者さんは最終手段として捕獲器を設置することにしたのだそう。祈るような気持ちで見守るなか、ついに子猫は捕獲器に入り、無事に温かい家の中へと迎え入れることができたそうです。

心を開いた瞬間

外ではあれほど人を拒んでいた子猫でしたが、家に入ると驚くほどおとなしく、人慣れした様子を見せたのだそう。これまでの緊張が解け、安心したのかもしれません。

名前は「まろ」ちゃん。家族に甘え、無邪気に遊ぶ子猫らしい姿を見せてくれたそうです。

2年後の幸せ

保護から2年が経ち、現在のまろちゃんは見違えるほど大きく、立派に成長しました。今は愛情あふれる温かな家の中で、まったりと幸せな毎日を過ごしています。やさしい人と出会い、家猫として可愛がられるまろちゃんでした。

投稿には「小さい体でいっぱい頑張ったね！これからは幸せまっしぐらだね」「お鼻の黒さが土の中のものを食べてたのがわかって、涙でます」「優しいご家族に見つけてもらえて、ほんとによかったね！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「まろたん」では、まろちゃんと投稿者さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「まろたん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。