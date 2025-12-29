星野源、『Gen』収録曲から最後のMV公開 多くの解釈が飛び交う話題曲、どのような映像に!?
星野源のアルバム『Gen』収録の楽曲「Glitch」のミュージックビデオが、YouTubeにて公開された。
【動画】星野源「Glitch」ミュージックビデオ
「Glitch」は、アルバム『Gen』 のオープニングナンバーで、今年の『紅白歌合戦』で披露される「創造」と同時期の2020年ごろから制作がスタートした楽曲。当時のプリプロダクション段階で生録音されたベーシックトラックをはじめ、サンプリングしたビート、今年録音されたストリングスやボーカルなど、異なる時期・環境で生まれた音源が再構築され、ひとつの楽曲の中で共存している。
爽やかなメロウさと、どこか狂気を孕（はら）んだグルーヴが同居するサウンドに加え、インターネットやゲームカルチャーとの関連を窺わせる「Glitch」のリリックは、これまでリスナーのあいだで多くの解釈が交わされてきた。ミュージックビデオでどのような世界観が描かれるのか、注目が集まる。
これまで『Gen』新録曲からは、「Star」「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」「2 (feat. Lee Youngji)」「Memories (feat. UMI, Camilo)」の4本のミュージックビデオが公開されてきたが、今回の「Glitch」が同アルバムから最後に公開されるミュージックビデオとなる予定となっている。
