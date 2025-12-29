双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。夫からの “ごほうび” をもらったことを絵日記で報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】「とつぜんのごほうび」夫が双子を世話で「うれしきことば」も “1人時間の使い方忘れてしまった” おむつ買って帰る





翔子さんは「うれしきことば」と題して「まじでうれしいとおもいます」と重ねて書き添えており、今回の件が心からうれしかったことを強調。夫から「ふたご俺みてるから」「明日は自由に好きなことしまくってきていいよ」と言われたと描いています。

翔子さんは「とつぜんのごほうび」「1人外出の自由時間」とエキサイト。「かき氷」「足つぼ」「エステ」「ラーメン」「映画」などなど、際限なく欲望が溢れてくる様子を描きますが、続くコマではスマホを抱えて「いきなりは予約取れないや」と当惑していたとのこと。







翔子さんは「オムツ買ってかーえろ」と両手におむつの袋を提げて帰宅する様子を描き「1人時間の使い方」「なんでもできたのに忘れてしまった」と振り返りました。そして「心配で結局全然計画立てられなかった」と、双子のことで頭も心もいっぱいだったことを明かしており、フォロワーからは「気になっちゃいますよね」「急にできても何するか困っちゃうのめちゃくちゃわかる」「1人時間でも子供達の事を考えてしまうのは、親になった証拠」「お買い物に行っても子供のものばかり見てしまう」など、共感の声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】